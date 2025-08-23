“Tutto pronto per domani alle 21:00: Avellino, il ritorno in Serie B parte da Frosinone. Biancolino all’esordio guida i Lupi alla prova giallazzurra”

Sette anni dopo l’ultima volta, l’Avellino torna in Serie B. Lo farà domenica sera, ore 21, allo stadio “Stirpe” di Frosinone, in una gara che segna anche il debutto di Raffaele Biancolino da allenatore in cadetteria.

Biancolino: «Siamo pronti a lottare tutti insieme»

Il tecnico biancoverde ha presentato così la sfida: «Le emozioni sono tante, ma mi aspetto un Avellino affamato, capace di lottare ovunque. Non siamo al completo, ma abbiamo le qualità per giocarcela».

L’Avellino dovrà fare a meno di Rigione, Patierno, Palmiero e Favilli, oltre a Cagnano squalificato. Palmiero e Patierno potrebbero rientrare la prossima settimana. In crescita Tutino, non ancora pronto a sostenere un intero incontro. Lescano e Palumbo vivranno il debutto in B, mentre Milani, Manzi e Fontanarosa rappresentano le nuove certezze difensive.

La priorità resta la salvezza

Biancolino ha fissato subito l’obiettivo: «Metterei la firma per la salvezza, tutto il resto sarà guadagnato». Armellino sarà il capitano, con Rigione vice. Il mercato ha portato innesti mirati come Panico, chiamato a garantire qualità ed esperienza.

Non mancano i problemi logistici: «Cambiamo sempre campo, sembriamo un circo. Non era giusto iniziare con due trasferte», ha osservato l’allenatore, che ha anche sottolineato il ritorno nello staff di Ametrano, richiamato dopo l’uscita di Melidona.

Il sostegno del pubblico

Saranno circa 3000 i tifosi biancoverdi presenti allo Stirpe. «La nostra gente è una forza in più – ha detto Biancolino – se restiamo uniti può succedere di tutto. Le critiche arriveranno, ma dovranno essere costruttive».

Frosinone, ripartenza obbligata

Dall’altra parte il Frosinone di Massimiliano Alvini, reduce da una stagione difficile e deciso a riscattarsi. L’allenatore schiererà i suoi con il 3-4-2-1: Palmisani tra i pali al posto dell’infortunato Sherri, difesa a tre con Calvani, Monterisi e Marchizza. Sugli esterni Oyono e Masciangelo, in mezzo Calò e Koutsoupias. Sulla trequarti Ghedjemis e Barcella, davanti Raimondo, con Kvernadze prima alternativa.

La direzione arbitrale

La gara sarà diretta da Federico Dionisi della sezione de L’Aquila, con Rossi ed El Filali assistenti, Madonia quarto ufficiale. Al Var Giua, con Paterna Avar. Dionisi non ha precedenti con l’Avellino; il Frosinone con lui ha raccolto tre vittorie, due pareggi e cinque sconfitte.

Le probabili formazioni

FROSINONE (3-4-2-1): Palmisani; Calvani, Monterisi, Marchizza; A. Oyono, Calò, Koutsoupias, Masciangelo; Ghedjemis, Barcella; Raimondo. All. Alvini

AVELLINO (4-3-1-2): Iannarilli; Todisco, Manzi, Enrici, Milani; Kumi, Palmiero, Sounas; Russo; Crespina, Favilli. All. Biancolino

Dove vederla

Il match Frosinone-Avellino sarà trasmesso in diretta esclusiva su Dazn, domenica 24 agosto alle ore 21.