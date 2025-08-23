Milan Primavera, Brianza rossonera: lunedì 25 agosto arriva il Sassuolo

La Primavera del Milan di mister Giovanni Renna si prepara a infiammare la Brianza. Lunedì 25 agosto 2025, alle ore 16:30, il giovane Milan scende in campo allo Sportitalia Village di Carate Brianza (MB) per la seconda giornata di Primavera 1 contro un Sassuolo già brillante alla prima giornata: 2-2 a Vinovo contro la Juventus, pareggio raggiunto nel recupero dai bianconeri. Una partita che non è solo un match di campionato, ma una vetrina preziosa per osservare da vicino chi potrebbe diventare il futuro del Milan.

Perché a Carate Brianza

Il match era inizialmente programmato allo Stadio “Silvio Piola” di Novara, ma la Lega Serie A ha confermato il trasferimento allo Sportitalia Village. Non si tratta di derby o incroci particolari, ma di una scelta logistica legata alla disponibilità degli impianti: il PUMA House of Football – Vismara è infatti interessato da lavori e gestione degli spazi. La variazione di campo è ufficiale, come indicato nel Comunicato n. 14 del 6 agosto, e confermata dall’agenda del club.

Renna alla guida: identità e coraggio

Giovanni Renna, nuovo allenatore della Primavera rossonera, porta con sé esperienza nel lavoro con i giovani e idee chiare: pressing alto, intensità, baricentro propositivo e valorizzazione dei talenti. L’esordio in campionato a Lecce è stato positivo e vincente, ma ora servono continuità e conferme. La partita contro il Sassuolo rappresenta il banco di prova perfetto per consolidare l’identità della squadra.

Sassuolo, scuola di giovani e competitività

Il Sassuolo di Bigica è una delle realtà più competitive del torneo. Dopo il 2-2 contro la Juventus a Vinovo, i neroverdi dimostrano che sono pronti a lottare su ogni campo. Per il Milan Primavera, affrontare un avversario del genere significa confrontarsi con ritmo, tecnica e coraggio: dettagli che possono fare la differenza nella crescita dei giovani rossoneri.

INFO MATCH

• Milan–Sassuolo (Primavera 1), 2ª giornata

• Lunedì 25 agosto 2025, ore 16:30 (CEST)

• Sede: Sportitalia Village, Carate Brianza (MB)

• TV: Sportitalia (palinsesto ufficiale del club)