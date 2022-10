Si è tenuta questa mattina ad Avellino presso il Palazzo di Giustizia l’udienza di convalida davanti al gip. ROTONDI per il 59enne di Baiano arrestato dai Carabinieri di Baiano per spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo alla presenza del suo avvocato Antonio Falconieri è stato interrogato in merito ai fatti di spaccio. Alla fine su richiesta motivata della difesa il Gip ha accolto la scarcerazione fissando solo l’obbligo di firma.