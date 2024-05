AVELLINO. Nargi, bagno di folla e grandi ovazioni per la presentazione: «Serata da brividi, Avellino è con noi»

Entusiasmo travolgente, applausi scroscianti, fortissima partecipazione. In un vero e proprio bagno di folla, ieri, presso la sala convegni del “Viva Hotel” di Avellino, la candidata a sindaco di Avellino, Laura Nargi, ha presentato il programma elettorale e le liste “Siamo Avellino”, “Davvero” e “Viva la Libertà”, che la sostengono nella corsa verso il più alto scranno di Palazzo di Città. In un crescendo di emozioni, tra vere e proprie ovazioni e sincero coinvolgimento emotivo, Nargi ha presentato ufficialmente alla città la propria candidatura ed il proprio progetto politico per Avellino.

Diverse centinaia le persone che hanno affollato la sala, gremendola in ogni ordine di posto: candidati, simpatizzanti,famiglie e attivisti che hanno assistito in piedi, e presenziato finanche all’esterno, per manifestare tutto il proprio calore.

Una proposta, quella incarnata da Laura Nargi, saldamente ancorata alla realtà amministrativa del capoluogo ed a tutto ciò che è stato realizzato nel precedente mandato. Ma con una visione nuova e particolarmente ambiziosa del futuro, per consolidare il ritrovato appeal di Avellino e la sua vivibilità, sulla base di alcuni asset fondamentali: giovani, cultura, ambiente, servizi e inclusione su tutti.

Dieci punti, tanti quante sono le dita delle mani delle donne e degli uomini che saranno chiamati a realizzarle, e che altrettanti candidati – new entry e veterani del progetto civico – hanno illustrato ad una platea carica ed attenta.

Risanamento, Rigenerazione, Sostenibilità, Identità, Futuro, Inclusione, Vivibilità, Crescita, Innovazione, Uguaglianza. Nei progetti illustrati alla città, nell’ambito di un programma più vasto e articolato, il progetto della città futura che la coalizione punta a realizzare.

«Ringrazio le centinaia e centinaia di sostenitori che ieri, con straordinario calore, ci hanno manifestato tutto il loro sostegno. – dichiara la candidata a sindaco Laura Nargi – Il colpo d’occhio del “Viva Hotel”, gremito in ogni ordine di posto, è stato straordinario, da brividi. L’entusiasmo e l’amore che ci avete dimostrato e tutta l’energia positiva che ho respirato saranno la mia forza in questa campagna elettorale. E sono certa – conclude Nargi – che ci condurranno alla vittoria finale, perché la città è con noi».