Sperone: il 26 dicembre il Concerto “Cantar d’Amore” nella suggestiva Chiesa di Sant’Elia

La Pro Loco Sperone, il 26 dicembre 2024, alle ore 19.00, presenta il Concerto “Cantar d’ Amore” proposto da La Parthenope Cordes Ensemble, formata dai musicisti irpini Maria Sirignano, Orsola Russo, Giuseppe Russo e dal napoletano Vincenzo Frappola. Il concerto propone la narrazione di un viaggio musicale tra le melodie più celebri tra il ‘700 e l’ epoca contemporanea, toccando la Canzone Classica Napoletana e i brani più celebri della tradizione natalizia. Con l’introduzione dei testi originali elaborati da Maria Sirignano, calda e coinvolgente voce narrante, si potrà ascoltare la voce del Mezzo Soprano Orsola Russo, accompagnata alla Chitarra da Vincenzo Frappola e all’ oboe da Giuseppe Russo. Le melodie offriranno l’ intensità ora drammatica, ora sentimentale, talvolta sacra ed evanescente dell’ Amore come tema universale. Bellissima la location del Concerto. Non casuale la scelta della chiesa di Sant’ Elia di Sperone. Edificata verso la fine dell’Ottocento, consente l’accesso all’antica Cappella dedicata al Santo Patrono, di cui è conservato il prezioso affresco cinquecentesco. Oggi, l’edificio religioso, inserito nel Sistema Irpinia, presenta una facciata essenziale, delicatamente ornata da lesene con capitelli, sulla quale, oltre alle due piccole torrette campanarie, spicca un’edicola semicircolare, ospitante l’effige del profeta. L’interno, con una sola navata, ospita un altare maggiore, sovrastato da un Crocifisso, e piccoli altari laterali con nicchie. Sul soffitto, sono ammirabili diversi dipinti, tra cui “Mosè che mostra i Dieci Comandamenti agli Ebrei”, “Sant’Elia sul carro di fuoco” e la “Vergine con il drago”.Simbolo religioso della comunità speronese, la Chiesa di Sant’Elia Profeta è indissolubilmente legata alla popolazione locale. L’ ingresso al concerto è gratuito, fino ad esaurimento posti. Info in locandina.