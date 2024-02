SPERONE. Giovani alla Radio: Un Incontro alla Sede di GRS per Esplorare il Potenziale della Radiofonia

Il Gruppo Radio Sperone (GRS) è pronto a offrire un’opportunità unica alla Gen Z attraverso un incontro imperdibile dal titolo “I giovani alla radio, dal diritto alla parola alle parole del diritto.” L’evento si terrà mercoledì 7 febbraio alle 10 presso la sede di GRS e sarà un’occasione straordinaria per esplorare il mondo affascinante della radiofonia e dare voce ai giovani talenti.

Il Gruppo Radio Sperone ha sempre dimostrato un forte impegno nel sostenere i giovani studenti, e questo evento è un ulteriore passo in avanti nella realizzazione di questa missione. La progettualità messa in campo mira a far comprendere le immense potenzialità che il mondo della radiofonia può offrire ai giovani, offrendo loro un’opportunità unica di espressione e partecipazione.

All’incontro interverranno figure di spicco, tra cui il Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonella Pappalardo dell’Istituto Tecnico Economico “LUIGI AMABILE” di Avellino. Il suo contributo sarà fondamentale per comprendere come la radio può diventare uno strumento educativo e di crescita per gli studenti. Inoltre, l’Avv. Almerigo Pantalone apporterà la sua esperienza legale per esplorare il tema “dal diritto alla parola alle parole del diritto.”

Il direttore artistico della radio, Peppa Alaia, porterà il suo contributo creativo all’evento. La sua esperienza nel mondo dell’arte radiofonica contribuirà a ispirare e guidare i giovani partecipanti nel loro viaggio nel mondo della comunicazione radio.

Questo incontro non solo offre una panoramica sulle potenzialità della radiofonia, ma si propone anche di aprire nuove opportunità per la Gen Z. Attraverso il diritto alla parola, i giovani possono esprimere le proprie idee, emozioni e passioni, creando un ponte tra il loro mondo e quello della radio.