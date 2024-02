SANT’Oggi. Mercoledì 7 febbraio la chiesa celebra san Riccardo re d’Inghilterra, sant’Egidio Maria di san Giuseppe, San Massimo di Nola

Oggi 7 febbraio la chiesa celebra san Riccardo re d’Inghilterra, nacque nel Wessex (Inghilterra) nel VII secolo. La tradizione che lo voleva re d’Inghilterra è presumibilmente inesatta, mentre è probabile che fosse un nobile inglese della regione del Wessex che, come pellegrino, si era diretto a Roma insieme ai figli Willibald, che divenne vescovo di Eichstätt (poi santo festeggiato il 7 giugno) e Wynnebald, abate del monastero di Heidenheim (santo festeggiato il 18 dicembre). Riccardo fu anche padre di una terza figlia, Walpurga, divenuta anch’essa santa (25 febbraio). Questa nobile famiglia proveniva dal Wessex, verso il 720 il padre partì con i due figli maschi in pellegrinaggio verso Roma. Willibald era appena ventenne e Wynnebald diciannovenne. Navigando sul fiume Hamble, vicino al Southampton, attraversarono la Manica, seguirono il corso della Senna per giungere fino a Rouen. Non prima di aver visitato numerosi santuari francesi, i tre pellegrini si diressero in Italia. Il pellegrinaggio tuttavia non si concluse come sperato perché, stremato dalla febbre e dalla fatica, Riccardo morì presso Lucca il 7 febbraio 722, prima di giungere a Roma.

7 febbraio: sant’Egidio Maria di san Giuseppe (al secolo Francesco Antonio Domenico Pasquale Pontillo), nacque a Taranto il 16 novembre 1729, da una famiglia di umili origini, dimostrando fin dalla tenera età una fede straordinaria, vissuta in ogni istante della giornata. Si iscrisse giovanissimo alla reale arciconfraternita di Maria Santissima del Rosario presso la chiesa di San Domenico Maggiore. A 18 anni, rimasto orfano di padre, divenne l’unico sostegno della sua povera famiglia. La genuina fede cristiana, trasmessagli dal papà e dalla mamma, lo aiutò a superare ogni difficoltà e a confidare sempre nella Provvidenza. Il 27 febbraio 1754, all’età di 24 anni, fu accolto tra i Frati Minori Alcantarini della provincia alcantarina della Terra d’Otranto. Iniziò la vita francescana nel convento di Galatone, cambiando il suo nome in Egidio della Madre di Dio. Dal febbraio del 1755 e fino al mese di maggio 1759, dimorò nel convento di Squinzano (Lecce) con l’incarico dì cuoco della Fraternità. Dopo una breve permanenza nel convento di Capurso (Bari), presso il santuario della Madonna del Pozzo, nel maggio del 1759 Egidio Maria fu destinato a Napoli, dove i Frati Minori Alcantarini leccesi avevano un piccolo Ospizio, quello di San Pasquale a Chiaia. A Napoli resterà per circa 53 anni, cioè fino al giorno della sua morte, occupando via via gli uffici di cuoco, di portinaio e di questuante, con edificazione di tutti, particolarmente dei poveri, che numerosi accorrevano al Convento di Chiaia per ricevere da Egidio Maria un aiuto o una parola di conforto. I nobili e i colti amavano conversare con questo francescano dalla parola semplice e impregnata di fede. Gli ammalati trovavano consolazione nelle loro sofferenze, accogliendolo con gioia al loro capezzale. I poveri, gli emarginati e gli sfruttati scoprivano nell’umile questuante il volto misericordioso dell’amore di Dio. Morì a Napoli, nel convento di San Pasquale a Chiaia, il 7 febbraio 1812 ultraottantenne, in odore di santità.