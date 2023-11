SPERONE. : Don Reinaldo celebra il Suo 18° Anniversario di Sacerdozio

Oggi, Sperone festeggia un evento straordinario, un momento di riconoscimento e gratitudine che unisce la comunità in una celebrazione di fede e dedizione. Il parroco Don Reinaldo, figura centrale della comunità, compie il suo 18° anno di sacerdozio, un traguardo significativo che sarà festeggiato con sante messe di ringraziamento.

La figura di Don Reinaldo ha permeato la vita della comunità di Sperone per oltre un decennio, guidando con amore, saggezza e dedizione. Il suo impegno ha toccato le vite di molte persone, ispirando fede, compassione e unità tra i fedeli. In occasione di questo anniversario speciale, la comunità si riunirà per esprimere la loro gratitudine e affetto nei confronti del parroco amato.

Le celebrazioni inizieranno oggi, domenica 12 novembre, con sante messe di ringraziamento che si terranno alle 9:30, 11:30 e 18:00. Questi momenti di preghiera saranno un’opportunità per la comunità di esprimere la loro gratitudine a Don Reinaldo per i suoi 18 anni di servizio devoto. Sarà un momento di riflessione, gratitudine e celebrazione della fede che ha guidato la comunità attraverso gli anni.

Nelle sue parole ispiratrici e nei suoi gesti gentili, Don Reinaldo ha dimostrato di essere un faro di speranza e conforto per la sua comunità. Il suo impegno nell’accompagnare i fedeli nelle sfide della vita quotidiana, nel momento di gioia e di dolore, è stato un segno tangibile della sua dedizione al suo ministero.

La comunità di Sperone si unisce nel ringraziare Don Reinaldo per il suo straordinario servizio pastorale. Ogni fedele che ha avuto il privilegio di essere guidato da lui riconosce il suo contributo alla crescita spirituale e al senso di comunità che caratterizzano la parrocchia.

In questo giorno speciale, la comunità di Sperone rinnova il suo impegno a sostenere e collaborare con Don Reinaldo nel suo ministero. La celebrazione dell’anniversario di sacerdozio è un momento di gioia e riconoscimento per tutti coloro che sono stati toccati dalla sua presenza e dalla sua guida spirituale.

Che questo anniversario sia solo uno dei tanti capitoli di un ministero ricco di significato, e che Don Reinaldo continui a essere una fonte di ispirazione e guida per la comunità di Sperone nei molti anni a venire. Auguri anche dalla redazione di Binews.