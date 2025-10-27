SPERONE. Congratulazioni alla dottoressa Pacia Italia Maria per un traguardo d’eccellenza!

Grande soddisfazione ed orgoglio per la dottoressa Pacia Italia Maria, che ha conseguito la specializzazione in Pneumologia presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, svolgendo il suo percorso formativo presso l’Ospedale Monaldi di Napoli ed arricchendo la sua esperienza anche presso gli Spedali Civili di Brescia.

Un brillante percorso accademico culminato a pieni voti cum laude

Un risultato straordinario, raggiunto a soli ventinove anni, che premia anni di impegno, passione e dedizione verso la medicina e il prossimo.

Un traguardo che riempie di orgoglio e felicità tutti coloro che le vogliono bene.

I più sinceri auguri e complimenti giungono da amici e parenti, che con immenso affetto e ammirazione si uniscono per celebrare questo importante successo e augurare alla carissima dottoressa un futuro ricco di soddisfazioni e nuove conquiste.