Dopo il sisma in Irpinia, Montefredane chiude la scuola per dieci giorni. Il sindaco Aquino: “Dal Governo solidarietà e impegno”

MONTEFREDANE (Avellino) — Dopo le scosse di terremoto che hanno interessato l’Irpinia nelle ultime ore, la comunità di Montefredane, epicentro del sisma, si trova a fare i conti con i controlli e le misure di sicurezza. La scuola del paese resterà chiusa per almeno dieci giorni, per consentire verifiche statiche approfondite.

A darne notizia è il sindaco Ciro Aquino, che ha anche riferito di aver ricevuto una telefonata dal Vice Ministro degli Esteri Edmondo Cirielli, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Campania. La chiamata, arrivata a nome del Governo, aveva lo scopo di esprimere solidarietà e vicinanza alla comunità colpita dalle scosse.

«Ringrazio il Vice Ministro Cirielli per la sua attenzione e per il gesto di cortesia istituzionale — ha dichiarato Aquino —, un segnale che ho particolarmente apprezzato anche per la disponibilità manifestata nei confronti della nostra comunità».

Durante il colloquio, il sindaco ha illustrato la necessità di un intervento strutturale del Governo e della Commissione Europea, tramite il Commissario Raffaele Fitto, per destinare eventuali risorse residue del PNRR alle scuole dei piccoli comuni costruite prima del sisma del 1980. «Si tratta di edifici che, a causa del numero ridotto di alunni, spesso non hanno potuto accedere ad altri canali di finanziamento per la messa in sicurezza e la riqualificazione energetica», ha spiegato.

La decisione di chiudere temporaneamente la scuola è arrivata dopo il sopralluogo del professor Mariano Modano, che ha disposto ulteriori accertamenti tecnici. Le verifiche, ha precisato il sindaco, sono “necessarie per garantire la piena sicurezza degli studenti e del personale scolastico”.

Il Vice Ministro Cirielli, da parte sua, avrebbe assicurato “piena disponibilità a rappresentare la questione al Governo”, con l’obiettivo di favorire un rapido ritorno alla normalità per gli alunni e le loro famiglie.

«Montefredane sta vivendo ore di apprensione ma anche di solidarietà — ha concluso Aquino —. Le istituzioni sono presenti, e questo ci incoraggia. Il nostro impegno è assicurare sicurezza e serenità ai cittadini, con l’aiuto di tutti».