“È Ora”: la lista civica che vuole ridare futuro a Monteforte Irpino

Con Fabio Siricio alla guida, un progetto che unisce esperienza, territorio e visione

Monteforte Irpino- si prepara a voltare pagina. Nasce “È Ora”, la lista civica guidata da Fabio Siricio, che si presenta come una forza nuova e determinata a dare una svolta concreta al paese. Un gruppo che unisce esperienza, competenza e passione per il territorio, con un obiettivo chiaro: rendere Monteforte un paese più vivo, unito e moderno.

Ripartire da Monteforte significa credere nel lavoro e nelle persone. L’idea è quella di costruire una comunità che non si limiti a resistere, ma che riparta dalle proprie risorse, valorizzando ciò che rende unica questa terra.

Valorizzare le imprese locali, a partire da agricoltura, artigianato e prodotti tipici, che rappresentano l’anima economica e culturale del territorio.

Sostenere chi innova, giovani, donne, nuove imprese e chi sceglie di restare, aprire, assumere e investire su Monteforte.

Collaborare per crescere, mettendo insieme pubblico e privato per costruire sviluppo vero, duraturo e sostenibile.

La squadra di “È Ora” immagina Monteforte come un laboratorio di economia sostenibile e comunitaria, dove ogni cittadino possa sentirsi parte attiva del cambiamento.

Con una visione che guarda al futuro senza dimenticare le radici, “È Ora” si propone come il ponte tra passato, presente e futuro di una comunità pronta a rinascere.