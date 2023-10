Mugnano del Cardinale.Una Notte Magica con Marco Calone: Il Concerto di San Michele

Il 9 ottobre è una data speciale per Mugnano del Cardinale, e quest’anno la festa di San Michele sarà ancora più straordinaria grazie a un evento eccezionale: il concerto di Marco Calone!

Piazza San Michele, sarà il palcoscenico di questa serata indimenticabile. Alle ore 22:00, i cittadini e i visitatori avranno l’opportunità di immergersi nell’atmosfera incantata di San Michele con le canzoni emozionanti di Marco Calone.

Marco Calone è un artista di straordinario talento che ha catturato i cuori di molte persone con la sua voce potente e le sue canzoni coinvolgenti. La sua musica, una miscela di tradizione e innovazione, è una vera e propria esperienza per l’anima. Conosciuto per le sue esibizioni intense e appassionate, Marco Calone è un cantante che sa come coinvolgere il pubblico e regalare momenti indimenticabili

Non perdere l’opportunità di essere parte di questa notte magica. Condividi questa notizia con tutti i tuoi amici e parenti per assicurarti che nessuno si perda questo evento straordinario.

Ti aspettiamo questa sera, ore 22:00 in Piazza San Michele per una serata di musica e gioia!

(Andrea Salvatore Guerriero)