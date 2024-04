Il “Presepe Pasquale” del maestro Antonino Napolitano che rappresenta, in modo magistrale la vita, la morte e la resurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo, si è classificato al primo posto al concorso presepiale di Canosa.

L’ opera dell’ artista mandamentale ha totalizzato 276 like e per il quinto anno consecutivo si è piazzato sul gradino più alto del podio.

Enorme la soddisfazione per Napolitano che ha annunciato la vittoria con un post su Facebook. (L.C.)