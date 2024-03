Opportunità di Lavoro: Promoter Ambosessi Richiesti per SKY Italia nella zona di Avellino, bassa Irpinia e Nolano.

Sei in cerca di un’opportunità lavorativa stimolante e ben retribuita? SKY Italia sta cercando urgentemente 8 promoter ambosessi per ampliare il proprio team come addetti e responsabili alle vendite presso i nostri “Flexy-store” nella zona di Avellino, bassa Irpinia e Nolano.

Offriamo un fisso mensile di 300€ settimanali, oltre a un rimborso spese e una generosa remunerazione su ogni ordine di lavoro. Inoltre, forniamo una formazione completa e un inquadramento adeguato. Gli orari di lavoro sono flessibili, per adattarsi alle tue esigenze.

Non è necessaria esperienza pregressa: valutiamo anche candidati con prima esperienza nel settore. Se sei motivato, dinamico e desideroso di crescere professionalmente, questa potrebbe essere l’opportunità che stavi cercando!

Per maggiori informazioni, contattaci al numero 3887566400 o invia una email a Dgpointbusiness@gmail.com. Se preferisci, puoi anche recarti direttamente presso i nostri store:

DGPOINT TELEFONIA, via Roma 193, Mugnano del Cardinale

DG Store&Business, presso il centro commerciale Alice, via Vittorio Emanuele 149, Mugnano del Cardinale

Non perdere tempo e unisciti a noi per un’esperienza lavorativa gratificante e ricca di opportunità di crescita. SKY Italia ti aspetta per entrare a far parte del nostro team di successo.