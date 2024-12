Sotto la Mole per il regalo: l’Avellino Basket ci prova

Un regalo sotto la Mole. L’Avellino Basket sarà domani a Torino per scendere in campo al PalaRuffini, ore 18.00, dove affronterà la Reale Mutua di coach Matteo Boniciolli. Il tecnico triestino è alla guida dei piemontesi dai quali probabilmente ci si aspettava qualcosa di più nel corso della stagione. I gialloblu sono reduci dalla trasferta di Cremona, un match dal quale Torino è uscita sconfitta. Avellino si trova ad avere due vittorie di vantaggio sui piemontesi e 18 punti in classifica.

L’Avellino Basket andrà come al solito a giocarsi la sua partita, lo richiede coach Crotti e la società che vogliono regalarsi un successo nel capoluogo piemontese. Match equilibrato e dal pronostico aperto, i biancoverdi si poggiano non soltanto su Mussini, ma anche su Bortolin, gli americani ed uno Jurkatamm sempre più presente.

Torino è una squadra dal buon mix gioventù ed esperienza e due stranieri molto interessanti. Alla guida della squadra c’è Matteo Schina, un playmaker del 2001, giovane, ma con tanti campionato già alle spalle e sul quale il coach ha voluto puntare. Il suo back-up è l’ex Pozzuoli e Salerno Antonio Gallo. Ragazzo di talento, che per la prima volta si è approcciato a questo torneo. L’esperienza è in guardia con Matteo Montano e Giovanni Severini. Sotto le plance c’è Aristide Landi. Gli americani sono lo swingman Kevion Taylor e l’ottima ala/pivot Ifi Ajayi con un buon tiro dalla lunga distanza.

I NUMERI

Torino fa registrare 75.5 punti di media con il 49.0% da due, il 36.0% da tre, l’80.0% ai liberi e 33.9 rimbalzi. La coppia straniera Taylor – Ajayi è tra le più produttive del torneo. Il primo realizza 16.7 punti di media il 51.0% da due, il 38.0% da tre ed il 78.0% dalla lunetta. Il lungo ne mette 15.9, il 50.0% da due, il 42.0% da tre ed il 79.0% ai liberi. Avellino sfrutterà la sua solidità difensiva e la capacità di riuscire a trovare sempre risorse da tutti gli effettivi e da una squadra in grado di segnare 76.9 punti di media e portando quattro uomini in doppia cifra: Mussini, Earlinton, Lewis e Bortolin.

DIRETTA: Live Streaming su LNP PASS dalle 17.50

ARBITRI: Jacopo Pazzaglia; Nicolò Bertuccioli; Andrea Coraggio

REALE MUTUA TORINO

Ife Ajayi, Montano, Taylor, Landi, Severini, Ladurner, Seck, Gallo, Schina, Ghirlanda

All. Matteo Boniciolli

AVELLINO BASKET

Lewis, Jurkatamm, Sabatino, Mussini, Codeluppi, Earlington, Maglietti, Verazzo, Bortolin, Nikolic, Perfigli, Chinellato

All: Alessandro Crotti