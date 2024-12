Premio Bassa Irpinia 2024 a Federico Della Cerra: un’eccellenza irpina nella cucina italiana

Nell’Irpinia dei giovani che spesso emigrano, c’è chi sceglie di restare, credendo nel proprio territorio e trasformando la passione in un lavoro di successo. Questo è il caso di Federico Della Cerra, chef del ristorante Villa dei Fiori di Montoro, che è stato insignito del Premio Bassa Irpinia 2024 per i suoi straordinari successi e il contributo positivo alla valorizzazione del territorio.

Un percorso costellato di successi

Federico Della Cerra si è distinto a livello nazionale con riconoscimenti prestigiosi:

Medaglia di Bronzo ai Campionati Nazionali di Cucina nel 2019 e nel 2020 .

ai Campionati Nazionali di Cucina nel e nel . Medaglia d’Oro nel singolo ai Campionati Nazionali di Cucina nel 2022 .

nel singolo ai Campionati Nazionali di Cucina nel . Medaglia d’Oro nel 2023 ai Campionati della Cucina Italiana di Rimini, conquistata insieme al Culinary Team Avellino .

nel ai Campionati della Cucina Italiana di Rimini, conquistata insieme al . Campione d’Italia sempre nel 2023, ancora una volta con la squadra Culinary Team Avellino.

Questi traguardi non sono solo una testimonianza delle sue doti culinarie, ma anche della capacità di lavorare in squadra e di rappresentare l’eccellenza irpina a livello nazionale.

Una scelta coraggiosa e una visione per il futuro

Dopo anni di formazione e esperienza, Federico ha deciso di investire in Irpinia, aprendo il suo ristorante nel momento meno favorevole. Nonostante le sfide, ha avuto successo, dimostrando che è possibile fare impresa anche in un territorio spesso considerato difficile. Come lui stesso afferma:

«Ho deciso di investire nel momento meno propizio, ma l’ho fatto perché credo nella mia professione. In Irpinia c’è terreno fertile per fare impresa».

La sua visione imprenditoriale e il suo modello positivo rappresentano una strada replicabile per molti giovani che vogliono restare legati alla loro terra.

Un impegno continuo

Dal 2023, Federico è entrato a far parte del Consiglio Direttivo dell’Associazione Cuochi Avellinesi, contribuendo attivamente alla crescita del settore culinario locale.

L’assegnazione del Premio Bassa Irpinia 2024 a Federico Della Cerra celebra non solo i suoi successi personali, ma anche la sua capacità di ispirare e di promuovere l’eccellenza irpina, dimostrando che restare e investire nella propria terra può portare a risultati straordinari. La Premiazione avverrà il prossimo 28 dicembre al teatro Colosseo di Baiano.