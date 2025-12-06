Solofra (AV) – Carabinieri denunciano 40enne per detenzione illegale di fauna protetta

06/12/2025 binews.it ATTUALITA', CRONACA, EVIDENZA, IRPINIA 0

Solofra (AV) – Carabinieri denunciano 40enne per detenzione illegale di fauna protetta

I Carabinieri della Compagnia di Solofra hanno denunciato un 40enne del posto, ritenuto responsabile di detenzione illegale di fauna protetta e maltrattamento di animali.

Nel corso di mirate attività di controllo, i militari dell’Arma hanno accertato che l’uomo, allevatore per hobby di piccoli uccelli, deteneva tre cardellini, specie autoctona particolarmente protetta a livello europeo. Gli esemplari erano custoditi in condizioni igieniche non idonee.

Alla luce delle evidenze emerse, per il 40enne è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.

I tre cardellini sono stati affidati alle cure veterinarie preliminari, in vista del loro trasferimento al Centro Recupero Animali Selvatici di Napoli.Solofra (AV) – Carabinieri denunciano 40enne per detenzione illegale di fauna protetta Solofra (AV) – Carabinieri denunciano 40enne per detenzione illegale di fauna protetta