Solofra (AV) – Carabinieri denunciano 40enne per detenzione illegale di fauna protetta

I Carabinieri della Compagnia di Solofra hanno denunciato un 40enne del posto, ritenuto responsabile di detenzione illegale di fauna protetta e maltrattamento di animali.
Nel corso di mirate attività di controllo, i militari dell’Arma hanno accertato che l’uomo, allevatore per hobby di piccoli uccelli, deteneva tre cardellini, specie autoctona particolarmente protetta a livello europeo. Gli esemplari erano custoditi in condizioni igieniche non idonee.
Alla luce delle evidenze emerse, per il 40enne è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.
I tre cardellini sono stati affidati alle cure veterinarie preliminari, in vista del loro trasferimento al Centro Recupero Animali Selvatici di Napoli.