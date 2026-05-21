BASKET. Playoff Serie B, Scandone Avellino contro Matera: ufficiale il calendario delle semifinali

La corsa della Scandone Avellino continua. Dopo il brillante percorso nei playoff, i biancoverdi sono pronti a tornare in campo per affrontare la Virtus Matera nella semifinale che mette in palio l’accesso all’ultimo atto della stagione.
Una sfida che si preannuncia intensa ed equilibrata, tra due squadre che hanno dimostrato carattere, qualità e grande determinazione durante tutto il campionato. L’entusiasmo cresce tra i tifosi irpini, pronti a sostenere la squadra in una delle fasi più decisive dell’annata sportiva.
La serie prenderà il via domenica 24 maggio al Pala Sassi di Matera, dove alle ore 19:00 andrà in scena Gara 1. Successivamente il confronto si sposterà ad Avellino: Gara 2 è infatti in programma mercoledì 27 maggio alle ore 20:30 al Pala Del Mauro, che si prepara ad accogliere il pubblico delle grandi occasioni.
Nel caso in cui la serie dovesse protrarsi fino alla “bella”, l’eventuale Gara 3 si giocherà nuovamente a Matera domenica 31 maggio, ancora con palla a due fissata alle ore 19:00.
Il calendario completo delle semifinali
Gara 1
Domenica 24 maggio – ore 19:00
Pala Sassi
Virtus Matera vs Scandone Avellino
Gara 2
Mercoledì 27 maggio – ore 20:30
Pala Del Mauro
Scandone Avellino vs Virtus Matera
Eventuale Gara 3
Domenica 31 maggio – ore 19:00
Pala Sassi
Virtus Matera vs Scandone Avellino
La società biancoverde ha invitato tutti i tifosi a stringersi attorno alla squadra in questo momento cruciale della stagione. Dentro e fuori dal parquet, l’obiettivo resta uno solo: continuare a inseguire il sogno della finale.