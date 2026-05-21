Quadrelle: ieri sera, 20 maggio, si è tenuto  il secondo comizio di Quadrelle Futura per le comunali 2026.

A parlare dal palco di via Roma sono stati i candidati Salvatore Capriglione,Felice Angelo Conte, Paola Napolitano, Anna Schettino, Antonio Spizuoco ed il candidato alla carica di sindaco Carmine Isola.

In questo comizio i 5 candidati hanno esposto con coraggio, forza e determinazione, i motivi per i quali Quadrelle può e deve cambiare ripercorrendo le vicende politiche che hanno caratterizzato la vita del paese degli ultimi otto anni.

I candidati hanno saputo analizzare le problematiche, richiamare ai valori della solidarietà, della cura del territorio e all’attenzione che si deve alle famiglie, agli anziani e ai bambini.

Carmine Isola, ha poi saputo rispedire al mittente le parole della lista avversaria raccontando la propria idea di buona amministrazione, che passa attraverso competenze manageriali della cosa pubblica e non semplice amministrazione ordinaria, richiamando all’importanza del lavoro di squadra e del contributo fondamentale che ciascuno può portare perché Quadrelle possa vincere la sfida più importante: quella che riguarda la rinascita di una comunità intera.

Carmine Isola ha fatto ben capire che metterà al centro del proprio mandato il rinnovamento delle strutture esistenti, recuperandone il significato culturale originario.

Verranno finalmente messe al centro la cultura e le tradizioni del paese grazie alle quali attrarre interesse e investimenti che sapranno ridare a Quadrelle il posto che merita nel panorama della provincia di Avellino.

I Quadrellesi adesso sanno che una scelta per il cambiamento esiste, ed è il momento di coglierla.