Sirignano in festa per i 70 anni di Carmine Napolitano: l’amore della famiglia in un messaggio speciale

SIRIGNANO – Un traguardo importante da festeggiare circondato dall’affetto delle persone più care. Carmine Napolitano spegne 70 candeline e per lui arrivano gli auguri più sinceri e pieni d’amore dalla sua famiglia.

A dedicargli un pensiero speciale sono la moglie Nunzia Acierno, le figlie Rosa e Stefania, i generi Andrea e Francesco e gli adorati nipotini Diego, Christian e Sarah, che hanno voluto racchiudere in poche parole tutto l’affetto e la gratitudine verso un uomo che rappresenta un punto di riferimento per tutti loro.

“In questo giorno speciale vogliamo dirti quanto sei importante per noi. Grazie per essere un marito, un papà e un nonno straordinario. La tua presenza, il tuo amore e i tuoi insegnamenti sono il regalo più bello che potessimo ricevere. Ti auguriamo tanta salute, serenità e ancora tantissimi momenti felici da vivere insieme. Auguri di cuore da tutti noi.”

Settant’anni di vita, ricordi, sacrifici e sorrisi: un percorso costruito giorno dopo giorno con i valori della famiglia, dell’amore e dell’unione.

A Carmine arrivano dunque i più affettuosi auguri per questo meraviglioso traguardo: buon 70° compleanno, che questa giornata sia piena della stessa gioia che hai sempre donato a chi ti vuole bene.

Agli auguri della famiglia si unisce anche la redazione di Binews, che porge a Carmine i migliori auguri di buon compleanno per i suoi 70 anni, con l’auspicio di trascorrere ancora tanti momenti di felicità insieme ai suoi cari.