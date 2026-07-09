Quadrelle in festa per la nascita della piccola Carlotta Bianco

Un lieto evento riempie di gioia la comunità di Quadrelle. È nata la piccola Carlotta Bianco, regalando un’immensa felicità a mamma Mariadele Napolitano e papà Antonio Bianco, che iniziano con emozione questa nuova e meravigliosa avventura.

La nascita di Carlotta rappresenta un momento speciale per tutta la famiglia, che accoglie con amore la nuova arrivata circondata dall’affetto dei propri cari.

Alla piccola Carlotta, ai genitori e a tutta la famiglia giungono gli auguri più sinceri da parte dei cugini Mariapia, Angela e Paolo, che condividono con entusiasmo questo giorno indimenticabile.

Anche la redazione di BiNews si unisce alle felicitazioni, augurando a Carlotta una vita ricca di salute, serenità e tante soddisfazioni.