Sirignano, arriva la magia del Teatro dei Burattini: George la Scimmia Curiosa pronta a far divertire grandi e piccoli

SIRIGNANO – Una serata all’insegna del sorriso, della fantasia e del divertimento per tutta la famiglia. Arriva a Sirignano il Teatro Regio dei Burattini con lo spettacolo dedicato a George, la Scimmia Curiosa, un personaggio amato dai bambini e capace di regalare emozioni anche ai più grandi.

L’appuntamento è per giovedì 9 luglio, con un unico spettacolo in programma alle ore 19.00, presso l’Anfiteatro di Piazza Stincone, accanto all’ex piscina.

Uno show coinvolgente dove il mondo dei burattini prenderà vita tra risate, avventure e momenti di pura meraviglia, trasportando i piccoli spettatori in una storia ricca di allegria e fantasia.

Un’occasione speciale per trascorrere del tempo insieme, riscoprendo il fascino senza tempo del teatro e la bellezza degli spettacoli pensati per unire genitori, nonni e bambini.

I posti saranno limitati: l’invito è quello di non perdere una serata dedicata alla spensieratezza e alla magia del Teatro dei Burattini.

Sirignano si prepara così ad accogliere George e i suoi amici per una serata dove i veri protagonisti saranno il sorriso e la gioia dei più piccoli.