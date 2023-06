SIRIGNANO. “Castrum Fest”, domenica 18 giugno la promozione Eno-gastronomica culturale, sociale e ambientale

Il 18 giugno presso il Palazzo Caravita di Sirignano (AV) arriva l’evento gastronomico culturale, musicale. Dalle ore 09:00 si inizia con una passeggiata e visita guidata per il centro storico del Paese ed eremo di Gesù e Maria. Alle ore 12 l’apertura degli stand gastronomici. Come primo ci saranno, spaghetti alla nerano (piatto elaborato, per la prima volta da Francesco Caravita, principe di Sirignano, noto come Pupetto, che a Positano, nel ristorante «Maria Grazia», arrivato a notte inoltrata trovò la dispensa vuota ad eccezione delle zucchine. Quella sera, è nato lo spaghetto alla Nerano.)

Poi ci saranno bruschette con caciocavallo irpino, cuzzutiello con polpette, salumi, formaggi, arrosticini e tanti altri stand. Il tutto allietato da animazione , cabaret, gonfiabili per i più piccoli , musica live e dj set fino a tardi. Insomma sarà un evento per bambini ragazzi e adulti organizzato dal Forum dei giovani di Sirignano, col Patrocinio del Comune di Sirignano, della Comunità Montana Partenio Vallo Lauro e l’ente Parco Regionale del Partenio.