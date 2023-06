L’usura del tempo, le piogge insistenti degli ultimi mesi hanno deteriorato la struttura in legno posta sotto l’antico arco che immette su piazza Madonna delle Grazie ad Avella. L’arco secolare rappresenta una delle porte di accesso all’antica cinta muraria del castello avellano. Il rischio di un crollo della struttura non è impossibile adesso, potrebbe essere pericoloso per passanti e veicoli. E’ dal terremoto del 1980 che lo stesso era stato messo in protezione per i danni subiti dal sisma.