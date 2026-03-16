Sinner re di Indian Wells: Medvedev battuto, è il 25° titolo della carriera

Indian Wells – Jannik Sinner torna sul tetto del tennis mondiale e scrive un’altra pagina straordinaria della sua carriera. Il campione azzurro conquista il Masters 1000 di Indian Wells, superando in finale il russo Daniil Medvedev al termine di una sfida intensa decisa da due tie-break. Per l’altoatesino si tratta del 25° titolo in carriera e del primo successo nel prestigioso torneo californiano.

Una vittoria che completa un’altra tappa storica: Indian Wells era infatti l’ultimo grande Masters 1000 sul cemento che mancava nella collezione di Sinner.

Una finale di nervi e talento

Il confronto tra Sinner e Medvedev si è rivelato equilibrato e combattuto fino all’ultimo punto. Nel primo set l’azzurro ha fatto la differenza con lucidità e precisione nei momenti decisivi. Nel tie-break, sul punteggio delicatissimo di 4-5, Sinner ha mantenuto il sangue freddo e con un servizio vincente ha indirizzato il parziale, chiudendo 8-6 e portandosi in vantaggio.

Nel secondo set la partita sembrava complicarsi. Medvedev ha trovato ritmo e si è portato rapidamente avanti, mettendo pressione all’italiano. Ma ancora una volta è stata la forza mentale di Sinner a cambiare il corso dell’incontro.

Il tie-break decisivo è iniziato nel peggiore dei modi per l’azzurro: Medvedev avanti 4-0. Sembrava il preludio a un terzo set, ma Sinner ha tirato fuori il meglio del suo tennis, recuperando punto dopo punto con colpi profondi e scambi di altissimo livello. Con una rimonta spettacolare ha ribaltato il punteggio e conquistato il match point dopo uno scambio lunghissimo da 17 colpi, chiudendo con autorità e indicando il cuore verso il pubblico.

Un traguardo storico

Con questo successo Sinner diventa il più giovane giocatore della storia ad aver conquistato tutti i grandi tornei sul cemento:

• Australian Open

• US Open

• ATP Finals

• tutti i Masters 1000 su superficie dura

Un percorso che conferma la crescita costante del talento italiano e lo consacra tra i protagonisti assoluti del tennis mondiale.

La dedica a Kimi Antonelli

Dopo il trionfo, Sinner ha voluto condividere la gioia con un altro giovane talento italiano, Kimi Antonelli, protagonista nello stesso giorno in Formula 1.

Durante la cerimonia di premiazione il tennista ha dichiarato:

“Sono un grande appassionato di Formula 1. Vedere un pilota così giovane portare l’Italia ai vertici è qualcosa di fantastico. Oggi è davvero una grande giornata per il nostro Paese. Grazie Kimi.”

Un messaggio che testimonia non solo la sportività di Sinner, ma anche il senso di appartenenza a una nuova generazione di campioni italiani che stanno brillando nei grandi palcoscenici internazionali.

Il ritorno del campione

Dopo alcune battute d’arresto nei tornei precedenti, la vittoria di Indian Wells segna il ritorno al trionfo di Jannik Sinner. Un successo che conferma il suo talento, la sua maturità e la capacità di reagire nei momenti più difficili.

Ancora una volta il tennis mondiale ha dovuto inchinarsi davanti al “mago dai capelli rossi”, capace di trasformare una finale complicata in una nuova pagina di storia dello sport italiano.