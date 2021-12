Si è svolta la giornata eco-sostenibile organizzata dal Comune di Ischia

Siamo sempre più proiettati in un periodo di transizione sia ecologica che di coscienza, dove è all’ordine del giorno discutere di grandi temi come quello dell’ambiente, dell’ecosostenibilità, delle risorse rinnovabili fino ad arrivare alla Sanità Pubblica dove figura anche la Donazione, sia essa di sangue, di midollo o di organi.

Punto di unione comune a tutti questi temi: L’importanza che un piccolo gesto può avere per tutta la comunità.

In nome di questo importante principio, l’associazione ADMO Campania (Associazione Donatori Midollo Osseo) ha preso parte alla giornata eco-sostenibile organizzata dal Comune di Ischia il giorno 12 Dicembre 2021 dalle ore 10:00 alle ore 13:00, presso la Piazza degli Eroi.

Il comune ischitano è riuscito a sposare i temi della ecosostenibilità e della donazione nell’evento: “Domenica Eco-solidale”. Per lo svolgimento dell’iniziativa è stata prevista la chiusura del traffico veicolare nella zona di interesse, riducendo così per qualche ora le emissioni inquinanti dei mezzi di trasporto. In occasione dell’evento sono state proposte attività ludico-sportive per promuovere il gioco e lo sport all’aria aperta e l’incontro con associazioni di volontariato e solidarietà sociale.

L’associazione ADMO Campania ha allestito uno stand sito in Piazza degli Eroi accogliendo tutti gli interessati a tipizzarsi o informarsi sulla donazione. Promuovendo lo spirito solidale che contraddistingue l’Associazione, il presidente Michele Franco ha coinvolto i piccoli atleti dell’ASD Pattinaggio artistico Ischia, regalando loro delle t-shirt ADMO con cui hanno sfilato per la piazza cittadina.

Coinvolgere e formare i più giovani è uno dei punti cardine delle associazioni solidali in generale e in particolare per la diffusione della cultura della donazione. Essi andranno a costituire le future generazioni che erediteranno la “casa comune” e che attraverso un’adeguata formazione oggi, potranno portare avanti la cultura della donazione e la cura del patrimonio ecologico.

Miriam Petraglia

