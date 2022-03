SETTIMANA DI PREVENZIONE DELLA SALUTE DELLA DONNA Dal 7 al 10 marzo 2022 presso le strutture sanitarie dell’ASL di Avellino

Dal 7 al 10 marzo 2022 si terrà la Settimana di Prevenzione della Salute della Donna presso le strutture dell’Asl di Avellino.

Presso i Consultori Familiari dell’Azienda Sanitaria Locale, previa prenotazione, sarà possibile effettuare lo Screening della Cervice uterina eseguendo gratuitamente ilPap test per la fascia di età 25-64 anni; inoltre, l’8 marzo 2022, in occasione della Giornata internazionale della donna, nei Centri Screening della Mammella presso il P.O. “Criscuoli-Frieri” di Sant’Angelo dei Lombardi e presso il Distretto di Avellino sarà possibile effettuare gratuitamente, previa prenotazione, la mammografia per la fascia d’età 50-69 anni. L’8 marzo in piazza Enea Franza (Località Calvario) ad Ariano Irpino saranno presenti i Camper della Salute dell’Asl per lo screening della Mammella e della Cervice uterina.

La giornata dell’8 marzo 2022 sarà anche l’occasione per promuovere le attività del Centro Antiviolenza “Di-Donna” presso il P.O. di Sant’Angelo dei Lombardi e del Centro di Prima Assistenza Psicologica presso il P.O. di Ariano Irpino, in prima linea accanto alle donne nel difficile percorso di fuoriuscita dalla violenza, e per inaugurare il Percorso Cartellonistico informativo sulla violenza sulle donne.

Di seguito il programma completo:

SCREENING MAMMELLA

– Distretto Sanitario di Avellino 8 MARZO 2022 dalle ore 15 alle ore 18 mammografia su prenotazione: 0827 277244

– P.O. di Sant’Angelo dei Lombardi 8 MARZO 2022 dalle ore 9 alle ore 13 mammografia su prenotazione: 0827 277244

– Camper della Salute Ariano I. – Piazza Enea Franza (Località Calvario) 8 MARZO 2022 dalle ore 9 alle ore 13 mammografia su prenotazione: 0827 277244

SCREENING CERVICE UTERINA

– CF Avellino. 8 marzo 2022 ore 15-18 Pap test su prenotazione: 0825 292144

– CF Sant’ Angelo dei Lombardi 7 marzo 2022 ore 9-13 Pap test su prenotazione: 0827 277244

– CF Monteforte I. 8 marzo 2022 ore 9-13 Pap test su prenotazione: 0825 754954

– CF Baiano 8 marzo 2022 ore 9-13 Pap test su prenotazione: 081 8243271/39

– CF Lauro 10 marzo 2022 ore 9-12 Pap test su prenotazione: 081 8240988

– CF Montemiletto 8 marzo 2022 ore 9-13 Pap test su prenotazione: 0825 963364

– CF Montoro 8 marzo 2022 ore 9-13 Pap test su prenotazione: 0825 523240

– CF Altavilla I. 7-10 marzo 2022 ore 9-13 Pap test su prenotazione: 0825 991655

– CF Montella 7 marzo 2022 ore 9-13 Pap test su prenotazione: 0827 601811/12

– Camper della Salute Ariano I. – Piazza Enea Franza (Località Calvario) 8 MARZO 2022 dalle ore 9 alle ore 13

Open day 8 marzo dalle ore 9 alle ore 13

– Centro Antiviolenza “Di-Donna” – Percorso Rosa presso il P.O. di Sant’Angelo dei Lombardi

– Centro di Prima Assistenza Psicologica – Percorso Rosa presso il P.O. di Ariano Irpino

