BAIANO. Fratelli d’Italia: “la farsa del Teatro Colosseo continua

Quanto accade nel comune di Baiano è davvero surreale.

Una struttura comunale quale il teatro Colosseo, inaugurata in pompa magna, nella primavera del 2017, con la presenza delle massime autorità regionali nella figure del presidente della regione Campania De Luca, del consigliere regionale Enzo Alaia, diversi amministratori della Provincia, alcuni parlamentari, lo stato maggiore del PD dell’epoca e tutti i sindaci del baianese presenti.In quell’occasione il sindaco Enrico Montanaro definì quel momento così: “la serata più emozionante della mia vita”. Venire oggi a conoscenza a 5 anni di distanza che la struttura è priva di alcune autorizzazioni fondamentali fa capire che quella inaugurazione fu tutta una farsa.

Il solito teatrino elettorale solo per raccattare qualche voto raggirando i propri concittadini. Tutto ciò è davvero significativo: Montanaro & company hanno una scarsa considerazione del popolo di Baiano. Pensano e credono di fare quel che vogliono. Hanno portato Baiano ad essere non l’ultimo paese del mandamento non l’ultimo paese dell’Irpinia ma hanno reso Baiano irriconoscibile sotto ogni punto di vista. Oggi Baiano è un paese fantasma, Baiano non è percepita, Baiano di fatto non esiste più. E sentire il sindaco Montanaro che quello che accade oggi è colpa della politica e conferma tutta la loro incapacità nell’ amministrare. Caro sindaco ad oggi la massima espressione politica sei tu, la tua maggioranza i tuoi amici in provincia ed in regione. Oggi a distanza di 5 anni è inutile fare la vittima è scaricare le colpe delle vostre incapacità amministrative. Smettetela con questo vittimismo infantile. Le autorizzazioni necessarie per rendere fruibile la struttura, le doveva produrre il Comune di Baiano, già 5 anni fa , mandando agli enti competenti i documenti necessari nei tempi e nei termini richiesti. Cosa che un sindaco che amministra un comune da 10 anni deve conoscere. Così come il buon padre o la buona madre di famiglia sono consapevoli e responsabili della normale e buona gestione della vita familiare. Tornando ai fatti del 2017 ai tempi della inaugurazione farsa, ci chiediamo ma lo “Sceriffo” De Luca, che durante la pandemia tanto ci ha impaurito con il suo “Lanciafiamme” era a conoscenza di venire ad inaugurare una struttura priva delle necessarie autorizzazioni?

Di quest’ultima vicenda ci preoccuperemo noi di fare chiarezza attraverso un’informativa al presidente della regione Campania e al consiglio regionale.

Fratelli d’Italia

Circolo di Baiano

adsense – Responsive – Post Articolo