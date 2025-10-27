Serie D – Girone H: il Fasano resta in vetta, Heraclea all’inseguimento. Afragolese travolgente, crisi per l’Acerrana

Il Città di Fasano conserva la vetta del Girone H di Serie D al termine della nona giornata. La formazione pugliese, pur frenata sul pari esterno contro la Sarnese (1-1), mantiene il primo posto con 21 punti, due lunghezze di vantaggio sull’Heraclea Calcio, vittoriosa in trasferta sul campo della Virtus Francavilla (0-1).
Alle spalle della coppia di testa prosegue la corsa di Martina Calcio 1947 e Paganese, entrambe a quota 17 punti dopo i risultati odierni: il Martina sconfitto di misura dal Ferrandina (1-0) e la Paganese fermata sul pari dal Barletta (1-1).
Prova di forza invece per l’Afragolese, che cala il poker sul campo del Real Acerrana 1926 (0-4) e si porta a 16 punti, avvicinando le zone alte della classifica.
Giornata positiva anche per l’FBC Gravina, vittoriosa di misura sul Pompei (0-1), e per il Francavilla, che impatta 1-1 con il Nola 1925.
Reti inviolate invece tra Manfredonia e Real Normanna (0-0), e tra Fidelis Andria e Nardò (0-0).
In coda continua la crisi del Real Acerrana, ancora fanalino di coda con appena 3 punti e nessuna vittoria nelle prime nove giornate.
Risultati 9ª giornata – Domenica 26 ottobre
• F.C. Pompei – FBC Gravina 0-1
• Francavilla – Nola 1925 1-1
• Manfredonia Calcio 1932 – Real Normanna 0-0
• Barletta 1922 – Paganese Calcio 1926 1-1
• Ferrandina – Martina Calcio 1947 1-0
• Real Acerrana 1926 – Afragolese 0-4
• Sarnese 1926 – Città di Fasano 1-1
• Virtus Francavilla – Heraclea Calcio 0-1
• Fidelis Andria – Nardò 0-0
Classifica dopo la 9ª giornata
1. Città di Fasano – 21
2. Heraclea Calcio – 19
3. Martina Calcio 1947 – 17
4. Paganese Calcio 1926 – 17
5. Afragolese – 16
6. Fidelis Andria – 15
7. Barletta 1922 – 13
8. Nola 1925 – 12
9. FBC Gravina – 12
10. Manfredonia Calcio 1932 – 11
11. Virtus Francavilla – 10
12. Francavilla – 10
13. Ferrandina – 10
14. Sarnese 1926 – 9
15. Nardò – 9
16. Real Normanna – 8
17. F.C. Pompei – 6
18. Real Acerrana 1926 – 3
Prossimo turno (Domenica 2 novembre, ore 14:30)
• Afragolese – Ferrandina
• Città di Fasano – Francavilla
• FBC Gravina – Sarnese 1926
• Heraclea Calcio – Fidelis Andria
• Martina Calcio 1947 – Barletta 1922
• Nardò – Real Acerrana 1926
• Nola 1925 – Virtus Francavilla
• Paganese Calcio 1926 – Manfredonia Calcio 1932
• Real Normanna – F.C. Pompei