Serie D – Girone H: il Fasano resta in vetta, Heraclea all’inseguimento. Afragolese travolgente, crisi per l’Acerrana

Il Città di Fasano conserva la vetta del Girone H di Serie D al termine della nona giornata. La formazione pugliese, pur frenata sul pari esterno contro la Sarnese (1-1), mantiene il primo posto con 21 punti, due lunghezze di vantaggio sull’Heraclea Calcio, vittoriosa in trasferta sul campo della Virtus Francavilla (0-1).

Alle spalle della coppia di testa prosegue la corsa di Martina Calcio 1947 e Paganese, entrambe a quota 17 punti dopo i risultati odierni: il Martina sconfitto di misura dal Ferrandina (1-0) e la Paganese fermata sul pari dal Barletta (1-1).

Prova di forza invece per l’Afragolese, che cala il poker sul campo del Real Acerrana 1926 (0-4) e si porta a 16 punti, avvicinando le zone alte della classifica.

Giornata positiva anche per l’FBC Gravina, vittoriosa di misura sul Pompei (0-1), e per il Francavilla, che impatta 1-1 con il Nola 1925.

Reti inviolate invece tra Manfredonia e Real Normanna (0-0), e tra Fidelis Andria e Nardò (0-0).

In coda continua la crisi del Real Acerrana, ancora fanalino di coda con appena 3 punti e nessuna vittoria nelle prime nove giornate.

Risultati 9ª giornata – Domenica 26 ottobre

• F.C. Pompei – FBC Gravina 0-1

• Francavilla – Nola 1925 1-1

• Manfredonia Calcio 1932 – Real Normanna 0-0

• Barletta 1922 – Paganese Calcio 1926 1-1

• Ferrandina – Martina Calcio 1947 1-0

• Real Acerrana 1926 – Afragolese 0-4

• Sarnese 1926 – Città di Fasano 1-1

• Virtus Francavilla – Heraclea Calcio 0-1

• Fidelis Andria – Nardò 0-0

Classifica dopo la 9ª giornata

1. Città di Fasano – 21

2. Heraclea Calcio – 19

3. Martina Calcio 1947 – 17

4. Paganese Calcio 1926 – 17

5. Afragolese – 16

6. Fidelis Andria – 15

7. Barletta 1922 – 13

8. Nola 1925 – 12

9. FBC Gravina – 12

10. Manfredonia Calcio 1932 – 11

11. Virtus Francavilla – 10

12. Francavilla – 10

13. Ferrandina – 10

14. Sarnese 1926 – 9

15. Nardò – 9

16. Real Normanna – 8

17. F.C. Pompei – 6

18. Real Acerrana 1926 – 3

Prossimo turno (Domenica 2 novembre, ore 14:30)

• Afragolese – Ferrandina

• Città di Fasano – Francavilla

• FBC Gravina – Sarnese 1926

• Heraclea Calcio – Fidelis Andria

• Martina Calcio 1947 – Barletta 1922

• Nardò – Real Acerrana 1926

• Nola 1925 – Virtus Francavilla

• Paganese Calcio 1926 – Manfredonia Calcio 1932

• Real Normanna – F.C. Pompei