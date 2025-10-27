Moschiano, furto al Municipio: rubati sette computer. Comune chiuso per le indagini

Nuovo episodio di cronaca a Moschiano. Dopo l’incendio che pochi giorni fa aveva colpito gli uffici comunali, il Municipio torna nel mirino della criminalità. Nella notte ignoti si sono introdotti nella nuova sede comunale e hanno portato via sette case di computer utilizzati dagli impiegati degli uffici.

Secondo una prima ricostruzione, i ladri avrebbero forzato un cancello laterale per accedere ai locali. Una volta dentro, hanno agito rapidamente, smontando le postazioni informatiche e fuggendo con l’intero materiale.

L’amara scoperta è avvenuta questa mattina, quando il personale comunale si è presentato per riprendere il lavoro e ha trovato la struttura chiusa e segnata dall’effrazione. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Baiano, con i militari della Stazione di Quindici coordinati dal luogotenente Giovanni De Cicco, e il Nucleo Radiomobile per i rilievi tecnici e le prime verifiche.

Gli investigatori stanno acquisendo i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona e ascoltando eventuali testimoni per ricostruire la dinamica del furto. Al momento non emergono elementi che colleghino l’episodio all’incendio verificatosi nei giorni scorsi presso gli uffici dell’anagrafe, individuato in breve tempo grazie all’azione congiunta di Polizia e Carabinieri.

Il Comune resterà temporaneamente chiuso per consentire i rilievi e la messa in sicurezza della struttura. Gli amministratori locali, presenti sul posto, hanno espresso preoccupazione per il ripetersi di atti che colpiscono direttamente la sede istituzionale del paese.

Le indagini proseguono per individuare i responsabili e accertare se dietro ai due episodi possa esserci una matrice comune o semplicemente una coincidenza.