Eccellenza Campania – Girone B: Apice ed Ebolitana al comando, Battipagliese in scia. Pro Sangiorgese e Montemiletto salgono

La nona giornata del campionato di Eccellenza Campania – Girone B si chiude con due capoliste a pari merito: Apice Calcio 1964 ed Ebolitana 1925 guidano la classifica con 20 punti, seguite a un solo passo dalla Battipagliese che continua a convincere.

Le gare del weekend hanno confermato un equilibrio diffuso in testa e diverse sorprese nella parte centrale della graduatoria.

L’Apice Calcio frena sul campo del Salernum Baronissi (1-1), risultato che consente all’Ebolitana di agganciare il primato grazie al successo per 3-1 sulla Polisportiva Puglianello.

Convincente la Battipagliese, che nel posticipo di domenica ha superato l’Angri 1927 (3-1) consolidando il terzo posto con 19 punti.

Goleada della Pro Sangiorgese, che travolge l’Agerola (1-6) e risale a 17 punti.

Successi importanti anche per i Lions Montemiletto (1-0 sul Castelpotto) e per il Costa d’Amalfi, vittorioso 2-0 contro il Buccino Volcei.

Pari tra Città di Solofra e Virtus Monteforte (1-1), stesso risultato tra Sanseverinese e San Vito Positano (1-1).

Risultati 9ª giornata – 25 e 26 ottobre

• Costa d’Amalfi – Buccino Volcei 2-0

• Salernum Baronissi – Apice Calcio 1964 1-1

• Sanseverinese – San Vito Positano 1956 1-1

• Agerola – Pro Sangiorgese 1-6

• Città di Solofra – Virtus Monteforte 1-1

• Ebolitana Calcio 1925 – Polisportiva Puglianello 3-1

• Lions MM Montemiletto – Castelpotto 1-0

• Rossoblù Castel San Giorgio – Pol. Santa Maria Cilento 1-0

• Battipagliese Calcio – U.S. Angri 1927 3-1

Classifica dopo la 9ª giornata

1. Apice Calcio 1964 – 20

2. Ebolitana Calcio 1925 – 20

3. Battipagliese Calcio – 19

4. Pro Sangiorgese – 17

5. Lions Montemiletto – 16

6. Agerola – 14

7. Castelpotto – 13

8. Città di Solofra – 11

9. Rossoblù Castel San Giorgio – 11

10. U.S. Angri 1927 – 11

11. Polisportiva Puglianello – 11

12. Virtus Monteforte Irpino – 10

13. San Vito Positano 1956 – 10

14. Salernum Baronissi – 10

15. Costa d’Amalfi – 10

16. Buccino Volcei – 9

17. Pol. Santa Maria Cilento – 4

18. Sanseverinese – 4

Prossimo turno – Mercoledì 29 ottobre, ore 14:30

• Apice Calcio 1964 – Ebolitana Calcio 1925

• Buccino Volcei – Agerola

• Castelpotto – Città di Solofra

• Pol. Santa Maria Cilento – Costa d’Amalfi

• Polisportiva Puglianello – Lions Montemiletto

• Pro Sangiorgese – Sanseverinese

• San Vito Positano 1956 – Battipagliese Calcio

• U.S. Angri 1927 – Salernum Baronissi

• Virtus Monteforte – Rossoblù Castel San Giorgio

La decima giornata si annuncia infuocata, con il big match tra Apice ed Ebolitana a valere il primato solitario. Occhi puntati anche su San Vito Positano – Battipagliese, mentre in coda Santa Maria Cilento e Sanseverinese cercano punti preziosi per risollevarsi.