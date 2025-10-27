Eccellenza Campania – Girone B: Apice ed Ebolitana al comando, Battipagliese in scia. Pro Sangiorgese e Montemiletto salgono

La nona giornata del campionato di Eccellenza Campania – Girone B si chiude con due capoliste a pari merito: Apice Calcio 1964 ed Ebolitana 1925 guidano la classifica con 20 punti, seguite a un solo passo dalla Battipagliese che continua a convincere.
Le gare del weekend hanno confermato un equilibrio diffuso in testa e diverse sorprese nella parte centrale della graduatoria.
L’Apice Calcio frena sul campo del Salernum Baronissi (1-1), risultato che consente all’Ebolitana di agganciare il primato grazie al successo per 3-1 sulla Polisportiva Puglianello.
Convincente la Battipagliese, che nel posticipo di domenica ha superato l’Angri 1927 (3-1) consolidando il terzo posto con 19 punti.
Goleada della Pro Sangiorgese, che travolge l’Agerola (1-6) e risale a 17 punti.
Successi importanti anche per i Lions Montemiletto (1-0 sul Castelpotto) e per il Costa d’Amalfi, vittorioso 2-0 contro il Buccino Volcei.
Pari tra Città di Solofra e Virtus Monteforte (1-1), stesso risultato tra Sanseverinese e San Vito Positano (1-1).
Risultati 9ª giornata – 25 e 26 ottobre
• Costa d’Amalfi – Buccino Volcei 2-0
• Salernum Baronissi – Apice Calcio 1964 1-1
• Sanseverinese – San Vito Positano 1956 1-1
• Agerola – Pro Sangiorgese 1-6
• Città di Solofra – Virtus Monteforte 1-1
• Ebolitana Calcio 1925 – Polisportiva Puglianello 3-1
• Lions MM Montemiletto – Castelpotto 1-0
• Rossoblù Castel San Giorgio – Pol. Santa Maria Cilento 1-0
• Battipagliese Calcio – U.S. Angri 1927 3-1
Classifica dopo la 9ª giornata
1. Apice Calcio 1964 – 20
2. Ebolitana Calcio 1925 – 20
3. Battipagliese Calcio – 19
4. Pro Sangiorgese – 17
5. Lions Montemiletto – 16
6. Agerola – 14
7. Castelpotto – 13
8. Città di Solofra – 11
9. Rossoblù Castel San Giorgio – 11
10. U.S. Angri 1927 – 11
11. Polisportiva Puglianello – 11
12. Virtus Monteforte Irpino – 10
13. San Vito Positano 1956 – 10
14. Salernum Baronissi – 10
15. Costa d’Amalfi – 10
16. Buccino Volcei – 9
17. Pol. Santa Maria Cilento – 4
18. Sanseverinese – 4
Prossimo turno – Mercoledì 29 ottobre, ore 14:30
• Apice Calcio 1964 – Ebolitana Calcio 1925
• Buccino Volcei – Agerola
• Castelpotto – Città di Solofra
• Pol. Santa Maria Cilento – Costa d’Amalfi
• Polisportiva Puglianello – Lions Montemiletto
• Pro Sangiorgese – Sanseverinese
• San Vito Positano 1956 – Battipagliese Calcio
• U.S. Angri 1927 – Salernum Baronissi
• Virtus Monteforte – Rossoblù Castel San Giorgio
La decima giornata si annuncia infuocata, con il big match tra Apice ed Ebolitana a valere il primato solitario. Occhi puntati anche su San Vito Positano – Battipagliese, mentre in coda Santa Maria Cilento e Sanseverinese cercano punti preziosi per risollevarsi.