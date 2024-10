BAIANO. Presentato il progetto “Sentieri d’Irpinia: ‘Passi e Spassi’ per una nuova comunità educante” al Teatro Colosseo. Video

Questa mattina, presso il Teatro Colosseo di Baiano, si è tenuto il convegno di presentazione del progetto “Sentieri d’Irpinia: ‘Passi e Spassi’ per una nuova comunità educante”, iniziativa finanziata dall’Unione Europea attraverso i fondi Next Generation EU – PNRR M5C3, destinati al contrasto della povertà educativa nel Mezzogiorno e al sostegno del Terzo Settore. Il progetto coinvolge attivamente gli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Giovanni XXIII-G. Parini di Baiano e della Scuola Secondaria di Secondo Grado dell’Istituto I.S.I.S. “De Sanctis – D’Agostino – Amatucci” di Avella, insieme alle loro famiglie e a diverse associazioni locali.

Attraverso attività educative non formali, sia indoor che outdoor, il progetto mira a promuovere il senso di appartenenza e responsabilità nei giovani partecipanti, valorizzando al contempo il territorio irpino con l’utilizzo di strumenti innovativi come la produzione di materiali grafici, audio e video. I contenuti realizzati verranno presentati in eventi locali, favorendo una partecipazione attiva e consapevole alla vita della comunità.

Il convegno di presentazione, moderato dal giornalista Peppe Iannicelli, ha rappresentato un’importante occasione per approfondire le finalità del progetto e il suo impatto sulla comunità locale. Iannicelli ha guidato le discussioni e gli interventi, assicurando che tutti gli aspetti del programma fossero adeguatamente esplorati e chiariti ai partecipanti.

La presenza attiva degli studenti ha animato la mattinata, con numerosi interventi e domande rivolte agli ospiti, tra cui rappresentanti del Parco Regionale del Partenio, dell’Ente di Formazione Euroformazione s.r.l., e delle associazioni Info Irpinia APS e Nuova Dimensione APS, che hanno illustrato il loro contributo al progetto.

Nonostante l’attesa per l’intervento di Le One, il rapper non ha potuto partecipare all’evento a causa di problemi di salute. Tuttavia, ha voluto comunque essere presente inviando un video messaggio rivolto agli studenti e ai partecipanti, in cui ha espresso il suo impegno di venire a conoscerli al più presto.

L’iniziativa “Sentieri d’Irpinia” rappresenta un’opportunità significativa per avviare un dialogo costruttivo sul contrasto alla povertà educativa e sul rafforzamento del senso di comunità nel territorio irpino. L’educazione non formale proposta dal progetto mira a coinvolgere i giovani in un percorso di crescita personale e collettiva, promuovendo nuove forme di apprendimento e partecipazione attiva.

La mostra delle attività e dei risultati del progetto sarà visitabile fino al 4 gennaio 2025 presso il Museo Irpino, nei giorni e negli orari di apertura consueti: dal martedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19. La partecipazione è aperta a tutti, con particolare attenzione agli studenti, alle famiglie e alle associazioni locali, invitati a scoprire e valorizzare le risorse del proprio territorio.