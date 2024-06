“Scrittori in gioco” e “Matematica… mente”: un’avventura di fantasia e numeri per le classi quarte e quinte della scuola primaria dell’I.C.S. “Mons Pasquale Guerriero” di Avella

Ieri mattina si è conclusa con grande successo un’esperienza davvero speciale che ha coinvolto gli alunni delle classi quarte e quinte della nostra scuola primaria. Grazie al Progetto “Guerrieri verso il successo” che ha permesso l’ideazione dei PON “Scrittori in gioco” e “Matematica… mente”, i bambini sono stati protagonisti di un percorso creativo e didattico che li ha visti impegnati nell’ideazione e realizzazione di un libro.

Un libro nato dalla fantasia e dall’ingegno

Al centro di questa avventura c’erano le avventure di Gastone e Noemi, due bambini come loro, sempre pronti ad affrontare ogni problema con ingegno e tenacia. Attraverso laboratori di scrittura creativa e attività di problem solving matematico, i piccoli autori hanno dato vita a storie avvincenti, arricchendo il loro bagaglio linguistico e matematico.

Un’opera d’arte a 360 gradi

Ma la vera particolarità di questo libro risiede nella sua duplice natura: una doppia versione, una cartacea, curata nei minimi dettagli con illustrazioni e copertine realizzate dagli stessi alunni, e una digitale, fruibile online e arricchita di contenuti multimediali. Un vero e proprio capolavoro collettivo che rappresenta il frutto del lavoro, dell’impegno e della fantasia di tutti i bambini coinvolti.

Un’esperienza di crescita e arricchimento

La partecipazione a questo progetto ha rappresentato per i bambini un’occasione unica di crescita e arricchimento. Hanno imparato a lavorare in gruppo, a sviluppare la creatività e il pensiero critico, ad affrontare le sfide con determinazione e a valorizzare le diverse abilità individuali. Inoltre, hanno acquisito nuove competenze digitali che saranno loro utili nel futuro.

Un ringraziamento speciale

Un ringraziamento speciale va alle docenti che, con dedizione e passione, hanno guidato gli alunni in questo fantastico viaggio, trasformando la scuola in un laboratorio di creatività e innovazione. Un grazie anche all’Istituto che ha creduto in questo progetto e ha fornito le risorse necessarie per realizzarlo.

Un’avventura che continua

La conclusione del progetto segna la fine di un percorso, ma non la fine di un’avventura. Le storie di Gastone e Noemi continueranno a vivere nelle pagine del libro e nei cuori dei bambini, ispirandoli ad affrontare ogni sfida con coraggio e fantasia.