Forino ( Av): Il forinese Sabino Carpentieri è il nuovo Coordinatore Provinciale del Partito Socialista

Ieri pomeriggio presso Palazzo Caracciolo di Forino si è riunita l’assemblea del Psi della Provincia di Avellino. Alla presenza del Segretario Regionale, Michele Tarantino, all’unanimità e’ stato indicato come nuovo coordinatore Provinciale PSI Sabino Carpentieri. Le prime dichiarazioni al caldo del neo coordinatore, già personaggio di spicco di lunga data sia della politica e del calcio locale, sia della politica provinciale che regionale sono state queste

” Accolgo con sconfinato piacere ed entusiasmo la nomina a nuovo coordinatore provinciale del PSI. Va senza dire che per me, tutto questo, è grande motivo di onore e di orgoglio. Il mio impegno fin da questo momento sarà in primis cercare di coinvolgere tutti i socialisti irpini per portare avanti la nostra idea politica fatta di impegno sui diritti civili , sulla sanità , sulla scuola, sul lavoro . Sicuramente cercherò di formare un comitato di saggi che mi aiuti e mi sostenga in questo duro

percorso , ma infinitamente affascinante . Ringrazio il Segretario Nazionale Dott. Enzo Maraio e il regionale Dott. Michele Tarantino per la fiducia accordata. Cercherò di non deludere nessuno e di lavorare sodo per riportare il partito nel posto che gli compete. Colgo l’occasione per fare un appello a tutti i socialisti impegnati alle comunali di Avellino a sostenere la candidatura di Antonio Gennaro a Sindaco di Avellino persona seria e politico di lungo corso . Per altro, sono solito non fare faraoniche promesse , ma conseguire risultati concreti nell’ interesse dei cittadini e delle nostre comunità “. Daniele Biondi