Scontro tra auto e scooter in via Manzoni a Posillipo: ferito lieve un giovane, traffico in tilt

Un incidente si è verificato in via Manzoni, nel quartiere Posillipo di Napoli, nei pressi dell’incrocio con via Villanova, a pochi metri dal Centro Manzoni. A entrare in collisione, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero stati un’auto e un motorino con due persone a bordo.

Nell’impatto, lo scooter è finito sull’asfalto e i due giovani che viaggiavano sul mezzo sono caduti. Il ragazzo ha riportato lievi ferite, mentre la passeggera, sebbene spaventata e frastornata, non ha avuto bisogno di cure particolari. Entrambi sono riusciti a rialzarsi da soli poco dopo lo scontro.

Sul posto sono intervenuti la Polizia e un’ambulanza del 118, che ha prestato le prime medicazioni al ferito. Illesa la donna alla guida dell’autovettura coinvolta.

Gli agenti hanno eseguito i rilievi per accertare l’esatta dinamica dell’incidente, ancora in corso di ricostruzione. La circolazione lungo via Manzoni ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi.