Cirielli carica il centrodestra: “Loro insultano, noi costruiamo. La Campania merita serietà, non urla da comizio”

Clima di entusiasmo e fiducia nel quartier generale napoletano del candidato del centrodestra alla Presidenza della Regione Campania, Edmondo Cirielli, che dopo una lunga giornata di incontri e confronti con cittadini e sostenitori, ha voluto tirare le somme del percorso elettorale che lo sta portando in tutte le province della regione.

“Stiamo continuando a crescere e c’è sempre più entusiasmo — ha dichiarato Cirielli —. I nostri eventi sono pieni di persone vere, di cittadini che vogliono cambiare davvero la Campania. Non ci sono figuranti o promesse, ma solo voglia di fare.”

Il tono è quello di una campagna che guarda al risultato con determinazione, ma anche con un messaggio chiaro: basta polemiche, servono soluzioni.

“Mentre loro si innervosiscono, insultano e offendono — ha aggiunto — noi siamo già al lavoro per risolvere i problemi concreti dei campani. Sanità, lavoro, infrastrutture, sicurezza: queste sono le nostre priorità, non le risse verbali.”

Nel comitato del centrodestra cresce la convinzione che la spinta dal basso, quella dei territori dimenticati, possa fare la differenza. “C’è una Campania che non si arrende, che vuole riscatto e che ha capito che il cambiamento è possibile solo se si resta uniti,” spiegano dai coordinamenti provinciali.

Cirielli, da sempre abituato ai toni diretti, conclude con un appello che sa di chiamata alle urne e alla mobilitazione:

“Forza amici, mobilitiamoci. È il momento di crederci, tutti insieme. Andiamo a vincere, non per me, ma per la nostra terra.”

Un messaggio che accende la base e riporta la campagna elettorale sul terreno più caro al candidato: la concretezza contro le chiacchiere, il lavoro contro gli slogan.