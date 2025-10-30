Allerta meteo gialla in Campania: temporali e vento forte dalle 20 di oggi fino a domani pomeriggio

La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un’allerta meteo di livello giallo per temporali, valida a partire dalle 20 di oggi fino alle 14 di domani, venerdì 31 ottobre. L’avviso arriva in seguito alle valutazioni del Centro Funzionale Regionale, che segnala il rischio di precipitazioni improvvise e intense, anche se di breve durata, con particolare attenzione alla fascia costiera.

Le zone interessate sono quelle classificate come:

• Zona 1: Piana Campana, Napoli, Isole e Area Vesuviana;

• Zona 3: Penisola Sorrentino–Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini;

• Zona 5: Tusciano e Alto Sele.

I fenomeni potranno presentarsi a carattere temporalesco, con forte intensità locale, accompagnati da grandine, fulmini e raffiche di vento. La Protezione Civile segnala possibili allagamenti, innalzamento dei corsi d’acqua, scorrimento di fango e detriti sulle strade, nonché il rischio di frane e caduta massi nelle aree più esposte.

A causa dei venti forti e del moto ondoso, non si escludono danni alle coperture, alle strutture esposte e alla vegetazione, oltre a disagi alla circolazione.

La Regione invita i Comuni interessati ad attivare i COC (Centri Operativi Comunali) e a predisporre tutte le misure preventive previste dai piani comunali di protezione civile, con particolare attenzione alla manutenzione del verde pubblico e alla pulizia dei sistemi di drenaggio.

Si raccomanda alla popolazione di prestare massima prudenza, evitare spostamenti non necessari durante i fenomeni più intensi e seguire costantemente gli aggiornamenti e le comunicazioni ufficiali della Sala Operativa Regionale.