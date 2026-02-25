Scontro frontale a Monteforte Irpino: grave un 50enne in codice rosso

Un violento scontro frontale ha segnato il pomeriggio di Monteforte Irpino, dove due auto si sono scontrate lungo una delle arterie locali per cause ancora da chiarire.

A riportare le conseguenze più gravi è stato un uomo di circa cinquant’anni, presumibilmente un lavoratore del territorio, rimasto incastrato nell’abitacolo dopo l’impatto. Le sue condizioni sono apparse subito serie: i sanitari del 118, giunti tempestivamente sul posto, lo hanno stabilizzato prima del trasferimento in codice rosso all’ospedale Moscati di Avellino.

Ferite meno preoccupanti, invece, per l’altra persona coinvolta nell’incidente, assistita sul posto senza necessità di ricovero urgente.

Determinante l’intervento dei Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dei veicoli e della carreggiata, mentre le forze dell’ordine hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.

L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza stradale in una zona già segnata da episodi simili, mentre resta da chiarire cosa abbia provocato l’impatto frontale tra i due mezzi.

Foto: News dalla Città