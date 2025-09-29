Schiava di Tufino, folla per il concerto di Alessandro Conte: entusiasmo alle stelle

SCHIAVA DI TUFINO – Serata di musica e grande partecipazione per il concerto di Alessandro Conte, che ha fatto cantare e ballare la folla accorsa in occasione dei festeggiamenti locali.

Il pubblico lo ha atteso con impazienza, e l’artista è salito sul palco dopo l’esibizione di Pupatella, raccogliendo applausi e cori da tutta la piazza.

La serata è stata promossa da Cinzia Sgambati, con il supporto organizzativo di Azzurra Spettacoli, realtà guidata da Stefano Scafuri, che ha curato la parte tecnica e logistica dell’evento.

Quando Conte ha iniziato la sua performance, l’atmosfera si è accesa: un successo pieno che ha confermato il forte legame dell’artista con il pubblico di Schiava di Tufino.