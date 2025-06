Scandone Avellino travolgente in Gara 2: sarà la “bella” a decidere la promozione in Serie B

Una Scandone Avellino spettacolare domina gara 2 della finale playoff e pareggia la serie contro la Siaz Piazza Armerina, con un netto 73-46 davanti al calorosissimo pubblico del PalaDelMauro. Un successo costruito con una prestazione difensiva impeccabile e una solidità mentale che fa ben sperare in vista di gara 3, in programma domenica 15 giugno a Piazza Armerina. In palio c’è la promozione in Serie B Nazionale.

Il match ha avuto una svolta già nel secondo quarto, con un devastante parziale di 24-9 che ha scavato il solco tra le due squadre. La difesa biancoverde, guidata magistralmente da Pichi e Jaskus, ha lasciato pochi spazi agli attacchi siciliani, mentre in attacco sono saliti in cattedra Trapani, MVP del match con 15 punti, 10 rimbalzi e 7 assist (25 di valutazione), e Iannicelli, letale dalla lunga distanza.

Dopo un primo quarto equilibrato (17-10), i lupi hanno accelerato con decisione, mandando in tilt l’attacco della Siaz, apparsa in difficoltà e poco lucida. Alla pausa lunga il punteggio era già eloquente: 41-19. Il secondo tempo è stato pura gestione per i ragazzi di coach Sanfilippo, che hanno mantenuto alta l’intensità senza mai permettere agli ospiti di rientrare in partita.

Il quarto conclusivo ha visto anche Iacorossi trovare spazio in campo, mentre il pubblico festeggiava una vittoria strameritata e maturata con determinazione e maturità.

Coach Giovanni Sanfilippo, nel post-partita, ha elogiato la prestazione dei suoi:

“Abbiamo giocato la gara che volevamo con una grande consistenza difensiva. Devo congratularmi con i ragazzi che hanno trovato energie importanti a metà giugno. Ci siamo guadagnati Gara 3, un traguardo impensabile fino a qualche tempo fa. Il pronostico è aperto, ma ci arriviamo con grande consapevolezza e con la nostra difesa, che è la base di tutte le nostre vittorie”.

Parziali: 17-10, 24-9, 19-13, 13-14

Tabellini:

Scandone Avellino

D’Offizi 9, Cantone 7, Zanini 3, Iannicelli 8, Trapani 15, Soliani 3, Stefanini 11, Pichi 5, Jaskus 12, Iacorossi.

Coach: Sanfilippo

Siaz Piazza Armerina

Coltro 6, Binelli 6, Occhipinti 11, Labovic 12, Rotondo 5, Luzza 6.

Coach: Patrizio

Ufficio Stampa – ASD Felice Scandone Avellino

