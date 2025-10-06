Scafati, camion dei rifiuti in fiamme sulla statale 268: traffico paralizzato, salvo l’autista

Mattinata di paura lungo la statale 268 del Vesuvio, nei pressi dello svincolo di Scafati in direzione Boscoreale. Un camion per la raccolta e la compattazione dei rifiuti è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme, con la cabina di guida che nel giro di pochi minuti è stata completamente distrutta dal fuoco.

L’autista del mezzo, resosi conto del fumo proveniente dal vano motore, è riuscito a fermarsi in tempo e ad abbandonare il veicolo, evitando il peggio. Subito dopo ha lanciato l’allarme, consentendo l’arrivo tempestivo dei Vigili del fuoco, che hanno domato l’incendio e messo in sicurezza l’area.

Sul posto anche la polizia stradale, impegnata nei rilievi per accertare le cause del rogo, che al momento restano da chiarire. Non si esclude un guasto elettrico o meccanico come origine dell’incendio.

Il traffico, nel frattempo, è rimasto bloccato per oltre un’ora in entrambe le direzioni, con lunghe code e disagi per gli automobilisti. Fortunatamente, non si registrano feriti né danni ad altri veicoli.

Un episodio che riaccende i riflettori sulla sicurezza dei mezzi in transito lungo la “statale del Vesuvio”, arteria spesso teatro di incidenti e situazioni di emergenza, su cui si continua a chiedere maggiore manutenzione e controlli.