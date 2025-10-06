Dalla Campania al Friuli per lavoro, vince 500mila euro al Gratta e Vinci e sviene per l’emozione

Era partito dal Sud in cerca di un futuro migliore, ma il destino aveva in serbo per lui una sorpresa inaspettata. Un giovane originario della Campania, trasferitosi da poche settimane in Friuli per lavoro, ha vinto 500mila euro con un Gratta e Vinci “Numerissimi” da 5 euro acquistato in una ricevitoria di Pradamano, in provincia di Udine.

L’episodio, riportato dal Messaggero Veneto, ha dell’incredibile. Dopo aver comprato tre biglietti nel locale “Velox Pizza”, il ragazzo si è seduto ai tavoli esterni insieme ai colleghi per tentare la fortuna. Quando ha realizzato di aver centrato il jackpot da mezzo milione di euro, è rientrato nel locale visibilmente scosso per chiedere conferma ai titolari.

«Abbiamo controllato e sì, aveva davvero vinto 500mila euro», ha raccontato Arian Toska, gestore del locale insieme alla moglie Mirela Mance. «Poco dopo, però, il ragazzo ha detto che si sentiva male, ha chiesto un bicchiere d’acqua e si è accasciato sul pavimento, perdendo i sensi. Fortunatamente si è ripreso dopo pochi istanti».

Sul posto non è stato necessario l’intervento dei soccorsi, ma lo spavento è stato grande. Un familiare del giovane è arrivato poco dopo per accompagnarlo a casa. Da allora, spiegano i gestori, non si è più visto nel locale: «Sappiamo che è tornato in Campania, forse per riabbracciare la sua famiglia e realizzare davvero quanto accaduto».

Intanto a Pradamano la notizia ha fatto il giro del paese. Il biglietto fortunato, del tipo “Numerissimi”, è diventato l’argomento di conversazione più gettonato del fine settimana. «Siamo felici per lui — raccontano i titolari —, una storia così fa sognare un po’ tutti».

Un colpo di fortuna che cambia la vita, arrivato là dove il giovane era giunto solo per lavorare. E forse, nel suo caso, l’emozione è stata davvero… troppo forte.