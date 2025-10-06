Avella si prepara alla Sagra della Castagna e della Nocciola: modifiche alla viabilità nel centro storico

In vista della tradizionale Sagra della Castagna e della Nocciola Avellana, in programma nei fine settimana del 10-11-12 ottobre e 17-18-19 ottobre 2025, il Comune di Avella si prepara ad accogliere i tanti visitatori attesi con una serie di misure dedicate alla sicurezza e alla gestione del traffico.

Con l’Ordinanza n. 16 del 4 ottobre 2025, il Sindaco Vincenzo Biancardi ha disposto modifiche temporanee alla viabilità, che interesseranno il centro storico e le principali aree coinvolte nella manifestazione.

A partire da mercoledì 8 ottobre, saranno in vigore divieti di sosta e di transito, obblighi di svolta e sensi unici alternati su diverse strade e piazze cittadine, per agevolare il flusso dei pedoni e garantire lo svolgimento in sicurezza degli eventi legati alla sagra.

Le misure rientrano in un piano coordinato di viabilità predisposto per favorire l’accesso dei visitatori, la sicurezza dei residenti e il corretto svolgimento delle attività commerciali e culturali che animeranno la città per due weekend consecutivi.

L’ordinanza completa, con l’elenco dettagliato delle strade interessate e le disposizioni specifiche, è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Avella.

Un appuntamento atteso, che unisce tradizione, sapori e cultura locale, e che come ogni anno trasformerà Avella in una vetrina d’autunno tra castagne, nocciole e antiche atmosfere.