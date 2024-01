Saviano e il suo Carnevale. Una festa che dura da 44 anni

Saviano, comune in provincia di Napoli, vanta una storia carnevalesca da 44 anni! L’anima della festa sono le sue 13 grandi macchine allegoriche che sfilano per 3 grandi giornate per le strade del Paese. Il taglio del nastro è stato come sempre il 17 gennaio con l’accensione del falò che quest’anno è stato fatto dal comitato Rione Capocaccia e comitato Agm Production.

Quest’anno è stata un po’ difficile la realizzazione dei carri, visto i tempi di crisi, e organizzarsi al meglio diventa un’impresa. Ogni anno si fanno i conti con la mancanza di fondi. Ma la voglia di portare avanti la tradizione e la passione resta impressa nei cuori di chi, ci mette anima e corpo per la buona riuscita della festa. Sì lavora duro fino all’ultimo giorno insieme alla Fondazione che da poco ha il suo Statuto ufficiale realizzatoin collaborazione con il Comune che resta l’ente promotore della sua tradizionale festa.

Nonostante ciò, il Carnevale 2024 si prospetta come un evento eccezionale, ricco di tradizioni affascinanti e momenti indimenticabili. Ci si prepara a immergersi in un mondo di colori, maschere e divertimento, celebrando l’essenza di questa festa straordinaria.

Insomma, segnate le date nel vostro calendario e preparatevi per un’esperienza unica che vi rimarrà nel cuore per sempre. Tra gli spettacoli l’evento di domenica 4 – “Nostalgia 90” – , il concerto di musica dance degli anni 90 con effetti e coreografie voluta fortemente da Giacomo Notaro, un savianese doc da sempre amante della festa e che ha grandi idee per il suo Carnevale.

Anche quest’anno la città si animerà di musica, balli e cibo delizioso, creando un’atmosfera magica che coinvolge tutti, dai più giovani ai più anziani e che accorrono anche da fuori regione.

Nunziata Napolitano