Calcio. Il Baiano vince 2-0 , si toglie dalla zona calda dei play out. Segue intervista a mister Criscitiello

di Carmine Guerriero

Oggi al Bellofatto si giocava una partita delicata. Il Baiano affronta il Forza e Coraggio, entrambe, soffocate dalla paura di essere completamente inghiottite dalla zona play -out cercano punti salvezza. Con la vittoria odierna i granata alzano lo sguardo e sventano il pericolo di essere nella zona rosso fuoco. La squadra mandamentale dall’inizio alla fine ha il pallino del gioco nelle proprie mani, e ,decide di non farlo toccare ai nemici beneventani. Dopo 30 minuti di gioco, dalla bandierina si accinge il numero 10 granata Matteo Tedeschi ( El diez ) trovando il tocco vincente di Ronca Cristian. Dopo pochi minuti, stesso copione,il solito Tedeschi dalla bandierina serve la palla del 2 a 0 a Dino Albertini.

Il primo tempo termina con il risultato del 2 a 0. Nel secondo tempo il dominio granata non ha limiti, si protrae per altri 45 minuti. Al minuto 64, Matteo Tedeschi, dopo aver dribblato un avversario a 30 metri dalla porta fa partire un silente tiro che si spegne di poco alto la traversa. Successivamente Albertini dalle retrovie con slalom personale semina il panico, arrivando a pochi passi dal portiere, serve G.Stefano che non rincorre la pericolosissima palla servita dal suo amico di squadra. Nella metà campo beneventana il Baiano termina la partita di gioco. Grande prestazione dei granata che con grande orgoglio possono guardare la delicatissima partita contro il Terzigno calcio.

Segue intervista