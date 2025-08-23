Sassuolo-Napoli, le formazioni ufficiali: Lucca e De Bruyne dal primo minuto

Quando il pallone comincia a rotolare, ogni scelta tattica diventa racconto. Il Napoli di Antonio Conte debutta in Serie A al Mapei Stadium contro un Sassuolo che promette battaglia. Il tecnico azzurro non si nasconde: la formazione è un mix di forza e fantasia, con Lucca unica punta e De Bruyne a muoversi alle sue spalle, pronto a dettare geometrie e suggerire lampi di classe.

Le scelte di Conte

Meret tra i pali, difesa a quattro con Di Lorenzo, Rrhamani, J. Jesus e Olivera. Centrocampo equilibrato, con Politano e McTominay sulle fasce, Anguissa e Lobotka in mediana, mentre De Bruyne si muove alle spalle di Lucca come un regista in libertà. La squadra vuole partire col piglio giusto: aggressiva, ordinata e capace di sorprendere.

Sassuolo, avversario ostico

Dall’altra parte, il Sassuolo si presenta con il suo classico 4-3-3. Turati in porta, Walukiewicz, Romagna, Muharemović e Doig a protezione dei pali. Koné, Boloca e Lipani in mezzo al campo, mentre Berardi, Pinamonti e Laurientè compongono il tridente d’attacco. Il ritmo sarà alto, la partita aperta, e ogni giocata può decidere l’esito del primo assalto stagionale.

Il dettaglio della maglia

Come nella migliore tradizione napoletana, i dettagli contano. Il Napoli giocherà in maglia bianca, un contrasto netto con il verde del Mapei Stadium, annunciato attraverso i canali social della società. Un piccolo gesto che dice già molto sulla volontà di emergere, distinguersi e lasciare il segno.

Formazioni ufficiali

Sassuolo (4-3-3): 13 Turati; 6 Walukiewicz, 19 Romagna, 80 Muharemović, 3 Doig; 90 Koné, 11 Boloca, 35 Lipani; 10 Berardi, 99 Pinamonti, 45 Laurientè.

Napoli (4-4-1-1): 1 Meret; 22 Di Lorenzo, 13 Rrhamani, 5 J. Jesus, 17 Olivera; 21 Politano, 99 Anguissa, 68 Lobotka, 8 McTominay; 11 De Bruyne; 27 Lucca.