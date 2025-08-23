Avella, il 30 agosto la “Giornata della Solidarietà” alla Pineta al Fusaro

Una giornata di comunità, musica e condivisione organizzata dall’Associazione Culturale “Le Ali della Vita”
La solidarietà come filo conduttore di un’intera giornata: è questo lo spirito con cui l’Associazione Culturale Le Ali della Vita organizza la “Giornata della Solidarietà”, in programma sabato 30 agosto 2025 presso la suggestiva cornice della Pineta al Fusaro di Avella (Via dei Mulini, 30).
L’appuntamento inizierà già dal mattino, alle ore 10, con attività, momenti di incontro e occasioni di convivialità che proseguiranno per tutta la giornata. In serata, dalle ore 20:00, spazio alla musica dal vivo, per un finale di festa all’insegna della condivisione e della gioia comunitaria.
Non mancheranno dolci, pizze salate e tante altre bontà preparate con cura dalle volontarie dell’associazione, in un clima di amicizia e vicinanza che rappresenta la vera essenza dell’iniziativa.
Lo slogan scelto per l’edizione 2025 richiama il valore autentico della solidarietà: “Non si può amare a distanza, restando fuori dalla mischia, senza sporcarsi le mani. Ma soprattutto non si può amare senza condividere.”
L’evento vede la collaborazione di diverse realtà associative e istituzionali locali, che hanno voluto dare il proprio contributo per rendere questa giornata un momento speciale per tutta la comunità.
L’invito degli organizzatori è chiaro: “Vi aspettiamo per condividere questa giornata di solidarietà insieme.”