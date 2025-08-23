“Paura sulla Costiera: frana tra Vico Equense e Meta, miracolosamente nessun ferito”

Un improvviso crollo dal costone tufaceo che sovrasta la spiaggia della marina di Seiano ha scosso nel primo pomeriggio di oggi la quiete dei bagnanti nella zona tra Vico Equense e Meta, sulla Costiera Sorrentina. L’incidente si è verificato intorno alle 14, quando una massa di terreno e rocce è precipitata nel mare sottostante, producendo un forte boato percepito da chi si trovava sugli arenili e nei lidi della zona.

Fortunatamente, le prime verifiche hanno escluso vittime o danni alle strutture circostanti. «Sono in corso accertamenti da parte della Capitaneria di porto e della polizia municipale», ha dichiarato il sindaco di Vico Equense, Giuseppe Aiello. «L’area interessata è quella vicino allo Scoglio della Nave, tra Seiano e Meta. Al momento non risultano feriti né danni a cose».

Le autorità locali, tra cui la Guardia Costiera e i tecnici comunali, continuano a monitorare la zona per valutarne la stabilità e prevenire eventuali rischi futuri. L’area, già soggetta in passato a cedimenti, è attualmente interdetta e non sono presenti abitazioni; la balneazione non è consentita.

Il crollo sottolinea la fragilità di alcune porzioni della Costiera Sorrentina, dove l’erosione e la composizione friabile dei costoni tufacei rappresentano un rischio costante, soprattutto durante la stagione turistica estiva, quando le spiagge sono affollate