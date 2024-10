Sapori, profumi ed un momento di riflessione alla Sagra di Avella!

Dall’11 al 13 ottobre le strade e le piazze di Avella sono state inondate da un’atmosfera di festa, grazie alla Sagra che si richiamava alla nocciola, alla castagna ed al cinghiale!

Odori e gusti della tradizione hanno avuto modo di accogliere migliaia di visitatori, che hanno potuto incontrare produttori e venditori di colture locali, oltreché avere l’opportunità di poter apprezzare i beni culturali presenti sul territorio avellano. Una citazione particolare deve essere destinata ad un momento di riflessione sulla disabilità, e nel recupero di bambini svantaggiati, promosso dal centro Equilibrium, che ha messo in mostra lavori prodotti con attività manuali, da quei minori che vivono con il personale specializzato percorsi di terapia occupazionale e di aggregazione, di supporto all’apprendimento in orario pomeridiano. La responsabile signora Rosaria Guerriero ed operatori hanno accompagnato nei locali predisposti visitatori che hanno ricevuto notizie dettagliate, in merito ad una prossima apertura a Baiano di ambienti specializzati per le predette attività. All’interno della Sagra, dunque, un esempio di come i temi sociali possono convivere con “l’aria di festa” e possano essere considerati presidi e promozioni di attività per le persone con handicap e con difficoltà sociali.

Il delegato alla disabilità

Vincenzo Serpico