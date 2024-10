Al via la prima edizione del concorso fotografico nazionale “Periferie”: proclamazione dei vincitori e mostra al Museo Irpino

Il 18 ottobre si terrà la proclamazione dei vincitori della prima edizione del concorso fotografico nazionale “Periferie”, un’iniziativa nata per onorare la memoria di Ettore de Socio e il suo impegno nel documentare le aree marginali, con l’obiettivo di portare attenzione su questioni sociali spesso trascurate. Il concorso, promosso dalla famiglia del giornalista scomparso due anni fa in collaborazione con l’associazione culturale “Controvento” e con il patrocinio dell’Amministrazione provinciale di Avellino, premierà i migliori scatti che raccontano le periferie italiane.

La cerimonia di premiazione avrà luogo venerdì 18 ottobre alle ore 17 presso il Carcere Borbonico di Avellino. Saranno proclamati i vincitori nelle due categorie del concorso: i primi tre classificati della categoria “Open” e il vincitore della sezione dedicata agli studenti degli istituti superiori. L’evento si svolgerà all’interno del Museo Irpino, dove verrà inaugurata l’esposizione delle opere premiate, insieme a una menzione speciale assegnata dalla giuria.

Il concorso è stato ideato con lo scopo di promuovere l’attenzione verso le periferie e le aree marginali, riflettendo l’eredità di Ettore de Socio, che ha dedicato la sua vita al giornalismo, alla fotografia e all’impegno civile per dare voce agli ultimi. Attraverso le immagini presentate, il concorso mira a sensibilizzare il pubblico su situazioni di disagio sociale, offrendo una possibilità di riscatto e rinascita per le realtà più trascurate.

Durante la manifestazione, sarà presente anche il fotografo Fabio Moscatelli con la sua personale dal titolo “Qui vive Jeeg”, un progetto che documenta con sensibilità storie di marginalità e resilienza. Il giorno successivo, il 19 ottobre, Moscatelli terrà una lettura portfolio, aperta agli appassionati di fotografia e agli autori che desiderano un confronto professionale sulla propria produzione artistica. Per partecipare alla lettura del portfolio è necessario prenotarsi scrivendo a: info@concorsoperiferie.it.

In sala, i monitor proietteranno in loop i lavori di tutti gli autori che hanno partecipato al concorso, offrendo così una panoramica completa delle visioni e delle interpretazioni delle periferie italiane attraverso la fotografia.

La mostra, comprensiva delle opere premiate e della personale di Fabio Moscatelli, sarà aperta al pubblico fino al 4 gennaio 2025. Sarà possibile visitare le esposizioni nei giorni di apertura del Museo Irpino, dal martedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19 (la domenica e il lunedì il museo resterà chiuso).

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, è possibile visitare il sito ufficiale del Museo Irpino www.museoirpino.it.

Questa iniziativa rappresenta un’opportunità per riflettere sul ruolo della fotografia come strumento di denuncia sociale e sulla necessità di affrontare il tema delle periferie, non solo come spazi geografici ma come luoghi simbolici che raccontano le sfide e le speranze delle comunità che li abitano.